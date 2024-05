Bonnerie in neuer Version Die „Bonnerie Nouvelle“ bietet jungen Familien eine Auszeit vom Alltag

Seine Ausbildung zum Koch hat der gebürtige Bad Godesberger Ravikumaran in der Bastei am Rheinufer absolviert und hatte zuletzt knapp zweieinhalb Jahre die Küchenleitung im Marriott Hotel im früheren Bonner Regierungsviertel inne. „Wir haben in Bad Godesberg kaum Adressen, wo Familien sich niederlassen können, um in Ruhe ein Frühstück, ein Mittagessen oder ein Stück Kuchen zu genießen“, erläutert Ravikumaran den konzeptionellen Ansatz.