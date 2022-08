Frisch entdeckt : Das bietet das Restaurant Feinschliff in Sinzig

Das bietet das Restaurant Feinschliff in Sinzig

Fine Dining in Sinzig: Gastgeberin Victoria Lölsberg und Küchenchef Paul Heuser in ihrem Restaurant Feinschliff. Foto: Horst Müller

Sinzig Küchenchef Paul Heuser und seine Partnerin Victoria Lölsberg haben in Sinzig das Restaurant Feinschliff eröffnet. Abends steht Wine & Dine auf dem Programm.

Der Name des neuen Restaurants am Sinziger Kirchplatz wandert wohlklingend ins Ohr: Feinschliff. „Er spiegelt unser Konzept des Fine Dining und er passt sowohl zu unserer Tellersprache als auch zu unserem Service und Ambiente“, erklärt Küchenchef Paul Heuser (31), der zuvor als Sous-Chef im Andernacher Sterne-Restaurant Yoso tätig war. Den Feinschliff hat er gemeinsam mit seiner Partnerin Victoria Lölsberg (26) eröffnet, die zuvor als Restaurantleiterin im Ai Pero arbeitete, ebenfalls in Andernach.