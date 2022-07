Frisch entdeckt : Das neue Restaurant auf der Burg Münchhausen

Wachtberg Die Godesburg Event GmbH mit Lydia Lohmeier und Björn Schloter hat die Gastronomie auf dem Reiterhof Burg Münchhausen in Wachtberg übernommen. Betriebsleiterin im Restaurant ist Jeanette Hölzgen, vielen Bonnern noch als langjährige Wirtin im Bayernzelt auf Pützchens Markt wohlbekannt.

Küchenchef Roman Misiewicz wird am Herd regelmäßig unterstützt vom ehemaligen Pächter Marcus Mattern. Auf der Speisekarte finden sich etwa der Münchhausen Burger, entweder in der vegetarischen Variante mit Haferbratling, Bergkäse, Tomaten, Gurken, Pommes frites und Salat für 14,50 Euro oder klassisch mit Rinderhacksteak sowie den genannten Komponenten (16,50 Euro). Außerdem: Gnocchi an Pilzen der Saison mit Sahnesoße (12,50 Euro), paniertes Schweineschnitzel mit Pommes und Salat (14,50 Euro) sowie vom Lavasteingrill: Zanderfilet (200 Gramm) für 14,50 Euro oder Duke of Berkshire Kotelett (300 Gramm) für 18,50 Euro, argentinisches Hüftsteak (beginnend bei 150 Gramm für 12,50 Euro) und Piemonteser Rinderfilet (startend bei 150 Gramm für 24 Euro). Dazu empfehlen sich Beilagen wie Rosmarinkartoffeln (3,50 Euro) und Grillgemüse oder eine gratinierte Ofenkartoffel (je 4,50 Euro).