Frisch entdeckt Der „Traubenwirt“ bietet regional-saisonale Küche mit Wild aus eigener Jagd

Maximilian Arnolds stammt aus einer Essener Gastronomenfamilie und arbeitete als Event-Manager sowie gastronomischer Leiter im Tanzhaus Bonn in den Arkaden Neu-Vilich. Im März 2019 übernahm er den Traubenwirt in Hangelar. Kurz danach zog er mit dem Weinrestaurant nach Siegburg-Seligenthal um, und zwar in die idyllisch gelegene Villa Waldesruh. Mehr als zwei Jahre lang wurden dort sporadisch an den Wochenenden Veranstaltungen durchgeführt. Jetzt sind der 34-jährige Inhaber und sein Team fünf Tage in der Woche für ihre Gäste da – im „Traubenwirt in der Villa Waldesruh“, wie das Lokal mit vollem Namen heißt.