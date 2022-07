GA gelistet : Hier gibt es in Bonn und der Region leckeres Eis

Besonders bei warmen Temperaturen beliebt: Speiseeis. Foto: dpa/Uli Deck

Bonn Wenn ab dem Frühjahr die Temperaturen steigen, wird es Zeit für das erste leckere Eis des Jahres - egal ob im Becher, im Hörnchen oder auch am Stiel. Wir haben Eisdielen in Bonn und der Region gelistet.

Eiscafé Olivotti

Jede Woche gibt es im Eiscafé Olivotti etwas Neues zu entdecken, denn neben den klassischen Eissorten wechseln die Spezialsorten wöchentlich. Auch Veganer können hier aus einer großen Vielfalt an Eissorten wählen.

Bis auf Mittwoch gibt es täglich zwischen 9 und 21 Uhr in der Friedrich-Breuer-Straße 69 in Bonn Eis bei Olivotti.

Duisdorfer Eisdiele Pra

Die Außengastronomie der Duisdorfer Eisdiele Pra ist auf den ersten Blick wenig Attraktiv: Direkt an der lauten, vielbefahrenen Rochusstraße gelegen, stehen dort ein paar Tische und Stühle auf dem Bürgersteig. Doch die sind bei dem portugiesischen Familienbetrieb fast immer voll besetzt. 1957 eröffnete Giuseppe Pra die erste Eisdiele in Duisdorf.

Die Eisdiele Pra steht in der Rochusstraße 140, Bonn, und ist montags bis sonntags von 10 bis 20 Uhr geöffnet. Donnerstags schließt die Eisdiele jedoch bereits um 19 Uhr.

Eiscafé Morello

Unweit vom Pra gibt es auch im Eiscafé Morello verschiedenste Eiskreationen. Das Eis stammt aus eigener Herstellung, und wem das zu kalt ist, der bekommt hier auch einen guten, heißen Kaffee.

Das Eiscafé Morello in der Rochusstraße 236 in Bonn-Duisdorf hat montags bis freitags von 10.30 bis 21.30 Uhr offen, samstags von 12 bis 21 Uhr und sonntags von 12 bis 22 Uhr.

Yomaro Bonn

Zwar kein klassisches Speiseeis, aber trotzdem genauso lecker ist die etwas kalorienärmere Variante Frozen Yogurt. Unter dem Motto „Yomaro für alle“ gibt es auch vegane Angebote auf Sojabasis. Dazu werden zahlreiche Toppings angeboten. Besonders ist auch die Bubblewaffel mit Frozen Yoghurt.

Yomaro ist in der Friedrichstraße 43 zu finden und öffnet montags bis freitags von 13 und 19 Uhr, samstags von 12 bis 19 Uhr und sonntags von 13 bis 18 Uhr.

Gelateria Roma

Passenderweise befindet sich die Gelateria Roma in der Römerstraße. Über 24 Eissorten und mehr als 20 Eisspezialitäten verschaffen neben italienischem Kaffee hier ein Gefühl von Dolce Vita.

Die Gelateria Roma befindet sich in der Nähe des Römerbads, in der Römerstraße 224 in Bonn. Meist ist von 12 bis 18 Uhr geöffnet. Bei Regenwetter schließt der Laden früher.

Eislabor

Die lange Schlange, die sich an sonnigen Tagen vor dem winzigen Ladenlokal in der Maxstraße bildet, verrät: Das Eislabor hat besonders leckeres Eis zu bieten. Die ausgefallenen Sorten aus frischen Zutaten schmecken den Bonnern so gut, dass die Macher an der Hermannstraße in Beuel und in der Friedrichstraße in der Innenstadt weitere Standorte aufgemacht haben. 2016 wählte die Reiseseite Expedia.de das Eislabor unter die Top 5 der besten Eisdielen weltweit.

Das Eislabor versorgt seine Kunden in Bonn in der Maxstraße 16 (Altstadt), der Friedrichstraße 50 (Innenstadt) und der Friedrich-Breuer-Straße 16 (Beuel). Der Standort in Altstadt öffnet montags bis sonntags von 11 bis 19 Uhr. In der Innenstadt und Beuel haben die Läden montags bis samstags von 11 bis 19 Uhr und sonntags von 12 bis 19 Uhr geöffnet.

Eiscafé Veronesi Bornheim

Bereits seit 45 Jahren gibt es im Eiscafé Veronesi in Bornheim italienische Eisspezialitäten aus eigener Herstellung. Auch einen Bestellservice gibt es hier, per Fax können die Kunden ihr Eis vorbestellen und dann ohne Wartezeiten in der Eisdiele abholen.

Das Eiscafé Veronesi in der Königstraße 45 in Bornheim ist dienstags bis sonntags von 11 bis 21 Uhr geöffnet.

Eiscafé Etna

1984 von Longo Gino eröffnet, führt seit 1997 die Familie Salatin das Eiscafé Etna. Frühstück, Waffeln, Kuchen oder natürlich Eiscreme - all das bekommt man in dem Eiscafé.

Das Eiscafé Etna steht am Paulusplatz 8 in Bonn-Tannenbusch sowie in der Oberen Wilhelmstraße 1a. Das Café in der Oberen Wilhelmstraße ist ab 9.30 Uhr geöffnet. Am Paulusplatz öffnet das Eiscafé von April bis Oktober von 10.30 bis 20.30 Uhr.

Heisskalt

Für gutes Eis muss man nicht zwingend nach Italien fahren - Kessenich reicht auch schon. Hier, im Eiscafé Heisskalt, gibt es verschiedene Eisspezialitäten und Cocktails.

Das Heisskalt in der Hausdorffstraße 185 in Bonn-Kessenich hat montags bis samstags von 10 bis 20 Uhr auf und an Sonntagen und Feiertagen von 12 bis 20 Uhr.

Gelateria Italiana

Mit bis zu 25 verschiedenen Eissorten lockt die Gelateria italiana in Bonn im Sommer ihre Kunden. Neben den Klassikern gibt es hier auch so exotische Geschmacksrichtungen wie beispielsweise Sesameis.

Die Gelateria Italiana in der Clemens-August-Straße 1 in Bonn ist täglich von 11 bis 19 Uhr geöffnet.

Sabatella

50 Meter in der Schlange stehen - das kann in der Eisdiele Sabatella schon mal vorkommen. Aber Vorfreude ist ja bekanntlich die schönste Freude.

Die Eisdiele befindet sich in der Kölnstraße 158a in Sankt Augustin. Geöffnet ist sie dienstags, mittwochs, freitags und samstags von 11 bis 20 Uhr. Mittwoch öffnet die Eisdiele von 10 bis 21.30 Uhr und Sonntag von 10 bis 20 Uhr.

Das Eiswerk

Nur zwei Jahre nach dem Besuch einer Eisschule eröffnete Christopher Nolden 2016 seine Eisdiele: Das Eiswerk. Im gläsernen Eislabor können Besucher die Eisherstellung ganz genau verfolgen: Keine Zusatzstoffe, sondern natürliche Zutaten. Das Eis kann auch in Halbliterpackungen vorbestellt und abgeholt werden.

Das Eiswerk steht in der Weiherstraße 10c in Rheinbach. Eine weitere Filiale ist mittlerweile auf in Euskirchen in der Geierstraße 7 eröffnet worden. Geöffnet haben beide von Montag bis Samstag von 11 bis 18 Uhr und sonntags von 12 bis 18 Uhr.

Eis-Atelier

Eis beim Buffet, als Partyüberraschung, zum Catering oder gleich auf die Hand? Das Eis-Atelier bietet die gesamte Bandbreite. Neben verschiedenen Milcheissorten gibt es auch Sorbet.

Von Montag bis Sonntag hat das Eis-Atelier von 11.30 Uhr bis 20.30 Uhr geöffnet. Das Eis-Atelier befindet sich auf der Rommersdorfer Str. 13 in Bad Honnef.

Eiscafé San Marco

Pizza oder Eis? Das kann für manchen Kunden eine schwierige Entscheidung sein. Warum nicht also einfach beides nehmen und zu San Marco gehen: Pizzeria und Eisdiele unter einem Dach.

Das Eiscafé San Marco liegt an der Alten Bahnhofstraße 36 in Bad Godesberg. Geöffnet ist montags bis sonntags von 10 Uhr bis 22 Uhr.

Eiscafé Alcedo

Dort, wo Lukas Podolski früher seine Eisdiese „Ice Cream United“ hatte, zog nun ein neuer Eisladen ein. Das Eiscafé Alcedo bietet nicht nur Eiskugeln, sondern auch kühle Getränke an.

Das Eiscafé Alcedo ist in der Poststraße 13 in Bonn zu finden. Geöffnet ist montags bis samstags von 11 bis 20 Uhr, sonntags von 12 bis 20 Uhr.

Eiscafé Bianchi

Die Eismanufaktur in Friesdorf hat eine lange Tradition. Seit 1961 können die Kunden sich auf traditionelle Rezepte verlassen. An schönen Sommertagen kann die Schlange vor dem Geschäft in Friesdorf daher sehr lang werden.

Montag bis Sonntag von 11 bis 19 Uhr hat das Eiscafé an der Annaberger Straße geöffnet.

Eiscafé Teatro

Das Eiscafé Teatro in Bonn-Beuel bietet neben traditionell hergestelltem italienischem Eis auch noch Frühstück, Torten und Kuchen an. Auswahl gibt es hier genug - insgesamt 32 verschiedene Eissorten werden angeboten.

Das Eiscafé Teatro ist von Montag bis Samstag, 9 bis 21 Uhr auf dem Konrad-Adenauer-Platz 26 in Bonn-Beuel geöffnet.

Es handelt sich hierbei um eine Auflistung an Eisdielen in Bonn und der Region, die keinen Anspruch auf Vollständigkeit hat oder objektiven Kriterien gefolgt wäre. Es handelt sich ebenfalls nicht um eine Rangfolge. Die Reihenfolge ist willkürlich und die Eisdielen subjektiv ausgewählt.

(ga)