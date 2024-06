Frisch entdeckt Die „Waldschänke“ in Alfter eröffnet mit neuem Konzept

Ein malerisches Fachwerkhaus an einer Pferdekoppel, umgeben von Bäumen, Wiesen und Sträuchern – die Waldschänke in Alfter, zwischen Witterschlick und Buschhoven gelegen, ist nicht nur bei Ausflugsgästen beliebt. Seit wenigen Wochen gehört das Restaurant zur Godesberg Gastronomie & Event GmbH, welche neben anderen Lokalen in Bonn etwa die Godesburg und die Waldau betreibt. Neuer Betriebsleiter in der Waldschänke ist Burhan Mehmeti, der seine mediterrane Küche ganz nah am Gast ausrichtet: „Wir haben unsere Karte auf Wunsch der Gäste schon zweimal umgestellt.“