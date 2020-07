GA gelistet : Diese asiatischen Restaurants in Bonn sollten Sie kennen

Sushi stellt nur einen kleinen Teil der asiatischen Küche dar. Foto: Stock Adobe

Bonn/Region 1923 eröffnete das erste asiatische Restaurant in Berlin. Inzwischen gibt es mehr als 10.000 in ganz Deutschland. Auch in Bonn sind einige zu finden. Eine Übersicht.



Peking-Ente, Kung-Pao Hühnchen und Sushi gehören zu den wohl beliebtesten asiatischen Gerichten der Deutschen. Seit den 1990er Jahren ist die asiatische Küche in Deutschland fest etabliert. Das erste asiatische Restaurant in Bonn eröffnete bereits in den 1960er Jahren. Die asiatische Küche, zu der chinesische, japanische, vietnamesische, koreanische, indische und thailändische Speisen gehören, ist unter anderem für ihre Vielfalt bekannt. In diesen Restaurants in Bonn und der Region lassen sich die vielfältigen asiatischen Köstlichkeiten genießen.

Dim Sum

Handarbeit und höchste Qualität sind die obersten Prioritäten für Koon-Sun Man, Junior-Chef des Dim Sum in Bonn. Mit kleinen Herzen, die deutsche Übersetzung von "Dim Sum", in Form von traditionellen kantonesischen Häppchen, möchte sich das Lokal von asiatischen Schnellrestaurants und All-you-can-eat-Buffets abheben. Im Dim Sum werden die dampfgegarten Häppchen in charakteristischen Bambuskörbchen serviert. Zu den beliebtesten Gerichten des Hauses gehören Hargau, Teigtaschen mit Garnelen und Bambus, eine Art chinesische Tapas und Siu Mai, Schweinefleisch mit Garnelen und Shiitake im Wan-Tan-Teig.

Adresse: Markt 5, 53111 Bonn-Innenstadt

Öffnungszeiten: täglich von 12 bis 22 Uhr, Mittagstisch: Montag bis Freitag von 12 bis 15 Uhr

Gin Yuu

"Einfach essen, leichter leben". Von diesem Spruch leitet sich der Name des Restaurants "Gin Yuu" ab. Das Konzept der panasiatisch-pazifischen Küche, das 2010 in Frankfurt begann und 2012 an der Bonner Ollenhauerstraße seine Fortsetzung fand, ist mittlerweile auch in Stuttgart und Bochum vertreten. Zu Beginn war das Restaurant an dem Konzept der Vapiano-Restaurants mit Showküche, Chipkarte und Funkmelder angelehnt.

Nicht verwunderlich, da die Vapiano-Idee und das Gin-Yuu-Lokal beide von dem Bonner Unternehmer Kent Hahne stammen. Inzwischen wurde das Gin-Yuu-Konzept umgestellt und ist zu Service am Tisch übergegangen. Die Gerichte sind an einer asiatischen Cross-over-Küche angelehnt, die kalifornisch-modern ausgerichtet ist.

Adresse: Ollenhauerstraße 1, 53113 Bonn-Dottendorf

Öffnungszeiten: täglich 11 bis 23 Uhr



Himalayak

Tibetische Küche mit Spezialitäten aus dem Himalaya. Diese Kombination repräsentiert das "Himalayak" auf der Bornheimer Straße in Bonn. Dort werden die Nudeln für Suppen vor den Augen der Gäste frisch zubereitet. "Tsam Tuk", eine Suppe aus geröstetem Gerstenmehl mit ausgemachten Weichkäsewürfeln, gehört zu den beliebten tibetischen Spezialitäten des Hauses. Durch die verstärkte Verwendung von Hülsenfrüchten und dem Verzicht auf Geschmacksverstärker ist das Lokal besonders bei Vegetariern und Veganern beliebt.

Adresse: Bornheimer Straße 74, 53111 Bonn-Innenstadt

Öffnungszeiten: Dienstag bis Sonntag von 17 bis 22.30 Uhr

Tibet Imbiss

In Poppelsdorf kann man ebenfalls nach Tibet reisen - zumindest geschmacklich. Auf der Clemens-August-Straße lädt der Imbiss zum Bestellen tibetischer Spezialitäten ein, die direkt vor den Augen der Gäste zubereitet werden. Die langen Schlangen vor dem Wagen lassen auf die Essensqualität schließen.

Adresse: Clemens-August-Straße 30, 53115 Bonn

Kontakt: 0174 6316769

Öffnungszeiten: Dienstag bis Freitag von 11 bis 18 Uhr, Samstag und Sonntag von 13 bis 20 Uhr, Montag ist Ruhetag

Indian Palace

Im Indian Palace in Bad Godesberg gehören die Curry-Gerichte zu den Klassikern. Einzelne Gerichte wie das Chicken-Tikka gibt es in mehr als zehn Variationen und Zubereitungsarten. Das Restaurant ist seit Jahren im Besitz der Familie Bhatt. Tarsem Kaur Bhatt und ihre Töchter Menika und Sonia sorgen dafür, den Ruf und die Qualität des Hauses, die der verstorbene Familienvater Ram Kishan-Bhatt aufgebaut hat, zu halten.

Adresse: Gotenstraße 126, 53175 Bonn-Bad Godesberg

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag: 12 bis 14.30 Uhr und 18 bis 22.30 Uhr, Samstag und Sonntag: 18 bis 22.30 Uhr

Makiman

Nicht nur japanische, auch koreanische, thailändische und indische Gerichte sind auf den Speisekarten der Makiman Restaurants zu finden. Durch diese Einflüsse möchte die Inhaberin, London Ha, die strengen Küchen Japans, Chinas, Koreas, Thailands und Indiens modernisieren und europäisieren. Drei Restaurants sind in Bonn verteilt.

In jedem Lokal steht Sushi auf der Speisekarte, jedes Restaurant sticht durch eine Besonderheit hervor. In Makiman 1 stehen Nudeln und Reis auf der Speisekarte. Makiman 2 sticht durch die integrierten Tischgrills hervor und in Makiman 3 werden asiatische Tapas angeboten. Alle Speisen werden täglich handgemacht zubereitet.

Makiman 1

Adresse: Sterntorbrücke 11, 53111 Bonn

Kontakt: 0228/7216957

Öffnungszeiten: Montag bis Donnerstag: 12 bis 23 Uhr, Freitag bis Samstag: 12 bis 23.30 Uhr, Sonn- und Feiertag: 16 bis 21.30 Uhr.

Makiman 2

Adresse: Ermekeilstraße 28, 53113 Bonn

Kontakt: 0228/38767948

Öffnungszeiten: Dienstag bis Sonntag: 17.00 - 23.00 Uhr, Montag: Ruhetag

Makiman 3

Adresse: Goetheallee 68, 53225 Bonn

Kontakt: 0228/94777280

Öffnungszeiten: Montag bis Samstag: 17 bis 23 Uhr, Sonntag: Ruhetag

Tao

Malaysische Currygerichte, japanisches Sashimi, koreanisches Kim-Chi, typisch thailändische Tom-Yam-Gung-Suppen sowie vietnamesische Gerichte bietet das Restaurant Tao an. Bekannt ist das Tao für seine knusprig gebackene Asia-Ente auf Sojasprossen mit chinesischer Pflaumensoße und Jasminreis.

Alle vier bis sechs Wochen ändert sich die saisonale Abendkarte mit europäischen Einflüssen. Über 50 verschiedene Weine aus zehn verschiedenen Ländern befinden sich auf der Weinkarte des Tao. An jedem ersten Freitag im Monat findet die Ü30-Party "Tao-First-Friday-Party" statt, auf der ab 22 Uhr ein DJ auflegt.

Adresse: Mildred-Scheel-Straße 1, 53175 Bonn-Hochkreuz

Öffnungszeiten: Montag bis Donnerstag: 11 bis 24 Uhr (Küche bis 23 Uhr), Freitag: 11 bis 1 Uhr (Küche bis 23 Uhr), Samstag: 18 bis 1 Uhr (Küche bis 23 Uhr), Sonn- und Feiertag: 11 bis 24 Uhr (Küche bis 22 Uhr)

Ichiban Sushi- und Noodlebar

Die Ichiban Sushibar liegt unmittelbar am Hauptgebäude der Universität und bietet eine große Auswahl an japanischen Spezialitäten an. Die frische Zubereitung kann von der Theke aus beobachtet werden. Mit Bastardmakrele oder Jakobsmuschel bietet die Sushibar auch ausgefallene Variationen an. Die Ichiban Noodlebar ist das einzige auf Nudelsuppen spezialisierte Schnellrestaurant in Bonn. Die Ramen, die japanische Nudelsorte, gibt es hier in zahlreichen Variationen, mit Shiitakepilzen, Seetang, Eiern, Lauchzwiebeln, Spinat, Sojasprossen, mariniertem Schweinefleisch und Thunfisch.

Ichiban Sushibar

Adresse: Stockenstraße 14, 53113 Bonn

Öffnungszeiten: Montag bis Samstag: 12 bis 22 Uhr, Sonn- und Feiertag: 15 bis 21 Uhr

Ichiban Noodlebar

Adresse: Brüdergasse 9, 53111 Bonn-Innenstadt

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag: 12 bis 15 Uhr und 17.30 bis 22 Uhr, Samstag: 12 bis 22 Uhr, Sonntag: Ruhetag

Ocean Paradise

Chinesisches Essen mit Ausblick gibt es an Bord des Schiffes von Familie Zhang. Das China Schiff "Ocean Paradise" liegt direkt an der Kennedybrücke in Beuel und bietet neben einem umfangreichen Buffet und zahlreichen China-Klassikern auch Exotisches wie Sa-Za-Gerichte. Dabei kommen ganz spezielle Gewürzmischungen zum Einsatz, die ausschließlich einzeln in abgeschlossenen Tontöpfchen gekocht werden.

Adresse: Hans-Steger-Ufer 10, 53225 Bonn-Beuel

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag: 11.30 bis 15 und 17.30 bis 23 Uhr, Samstag und Sonntag: 11.30 bis 23 Uhr

Kugelfisch

In der Kugelfisch Sushi Bar werden traditionelle Gerichte mit neuen, ungewöhnlichen Zutaten kombiniert und angerichtet. Neben Sushi in allen möglichen und unmöglichen Variationen, heiß in Tempura ausgebacken oder kalt, gibt es auch einige warme Gerichte wie Suppen, Yakitari-Hähnchenspieße und gegrillte Shrimpsspieße. Im eigenen Kochstudio bietet die Kugelfisch Sushi Bar auch Kochkurse an.

Adresse: Clemens-August-Str. 20-22, 53115 Bonn

Öffnungszeiten: Montag bis Samstag 12 bis 23 Uhr, Sonntag: 17 bis 23 Uhr

Ananda

Wer eine große Auswahl an aus verschiedenen Teilen Asiens inspirierten Gerichten schätzt, der wird bei Ananda in der Bonner Innenstadt fündig. Als rein vegetarisches und teils veganes Restaurant fließen hier die verschiedensten Einflüsse zusammen. Ob Thai-Curry, frische Säfte oder gebratene Nudeln, hier ist für jeden Geschmack etwas dabei.

Adresse: Archerstr. 12, 53111 Bonn

Kontakt: 0228/9093107

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag von 10 bis 18 Uhr, Samstag von 10 bis 19 Uhr, Sonntag ist Ruhetag

Unser Leser empfehlen außerdem:

Doboo , Friedrich-Ebert-Allee 69, Tel.: 0228-35027000, täglich von 11.30 bis 14 Uhr und 17 bis 20.30 Uhr, Samstag von nur von 17 bis 20.30 Uhr und sonntags geschlossen

, Friedrich-Ebert-Allee 69, Tel.: 0228-35027000, täglich von 11.30 bis 14 Uhr und 17 bis 20.30 Uhr, Samstag von nur von 17 bis 20.30 Uhr und sonntags geschlossen Tak Kee China Imbiss , Endenicher Str. 325, 53121 Bonn, Tel:0228-6208885, Sonntag bis Freitag, 11.30 bis 22 Uhr

, Endenicher Str. 325, 53121 Bonn, Tel:0228-6208885, Sonntag bis Freitag, 11.30 bis 22 Uhr Kolaila , Berliner Freiheit 19-21, 53111 Bonn, Tel:0228-96596919, Montag bis Samstag, 11.30 bis 15.30 Uhr, 17.30 bis 23.30 Uhr; Sonntag, 11.30 bis 23.30 Uhr

, Berliner Freiheit 19-21, 53111 Bonn, Tel:0228-96596919, Montag bis Samstag, 11.30 bis 15.30 Uhr, 17.30 bis 23.30 Uhr; Sonntag, 11.30 bis 23.30 Uhr May May , Am Hof 24, 53113 Bonn, Tel:0228-33627049, Montag bis Freitag, 12 bis 15 Uhr, 18 bis 22 Uhr; Samstag, 12 bis 22 Uhr

, Am Hof 24, 53113 Bonn, Tel:0228-33627049, Montag bis Freitag, 12 bis 15 Uhr, 18 bis 22 Uhr; Samstag, 12 bis 22 Uhr Peking Ente , Im Mühlenbach 2c, 53127 Bonn, Tel:0228-258100, Montag bis Sonntag, 11.30 bis 15 Uhr, 18 bis 22.30 Uhr

, Im Mühlenbach 2c, 53127 Bonn, Tel:0228-258100, Montag bis Sonntag, 11.30 bis 15 Uhr, 18 bis 22.30 Uhr Jasmin , Godesberger Allee 125, 53175 Bonn, Tel:0228-375300, Sonntag bis Freitag, 11.30 bis 15 Uhr, 17.30 bis 22 Uhr; Samstag, 17.30 bis 22 Uhr

, Godesberger Allee 125, 53175 Bonn, Tel:0228-375300, Sonntag bis Freitag, 11.30 bis 15 Uhr, 17.30 bis 22 Uhr; Samstag, 17.30 bis 22 Uhr Osaka , Sandkaule 3, 53111 Bonn, Tel:0228-94492828, Dienstag bis Freitag, 11.30 bis 15 Uhr, 17.30 bis 23 Uhr; Samstag, 12 bis 23 Uhr; Sonntag, 15 bis 22 Uhr

, Sandkaule 3, 53111 Bonn, Tel:0228-94492828, Dienstag bis Freitag, 11.30 bis 15 Uhr, 17.30 bis 23 Uhr; Samstag, 12 bis 23 Uhr; Sonntag, 15 bis 22 Uhr Saigon , Sachsenweg 13, 53119 Bonn, Tel:0228-632535, Montag, 18 bis 23 Uhr; Dienstag bis Sonntag, 13 bis 15 Uhr, 18 bis 23 Uhr

, Sachsenweg 13, 53119 Bonn, Tel:0228-632535, Montag, 18 bis 23 Uhr; Dienstag bis Sonntag, 13 bis 15 Uhr, 18 bis 23 Uhr Taste of India , Rheingasse 13, 53113 Bonn, Tel:0228-9768288; außerdem: Burbacher Straße 2, 53129 Bonn, Tel:0228-1806642, Öffnungszeiten für beide Filialen: Dienstag bis Freitag, 12 bis 14.30 Uhr, 18 bis 22.30 Uhr; Samstag, 18 bis 22.30 Uhr; Sonntag 12 bis 14.30 Uhr, 18 bis 22 Uhr

, Rheingasse 13, 53113 Bonn, Tel:0228-9768288; außerdem: Burbacher Straße 2, 53129 Bonn, Tel:0228-1806642, Öffnungszeiten für beide Filialen: Dienstag bis Freitag, 12 bis 14.30 Uhr, 18 bis 22.30 Uhr; Samstag, 18 bis 22.30 Uhr; Sonntag 12 bis 14.30 Uhr, 18 bis 22 Uhr Mandu, Franziskanerstraße 5, 53113 Bonn, Tel:0228-55523953, Montag bis Samstag, 11 bis 20 Uhr