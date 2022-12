GA gelistet : Diese Restaurants in Bonn bieten Mittagstisch an

Im Bistro Pendel gibt es von 12 bis 15 Uhr ein Mittagstisch-Angebot.

Bonn Ob Hausmannskost, Burger, frischer Salat oder Königsberger Klopse: Wir stellen einige Restaurants aus Bonn vor, die zur Mittagszeit mit besonderen Angeboten locken.

Pendel Bistro

Seit 1976 besteht das Pendel Bistro in Bonn, seit 2010 am Standort am Friedensplatz. Neben Frühstück bietet das Pendel eine wechselnde Wochenkarte zum Mittagessen an. Gäste können zwischen 11.30 und 17 Uhr zwischen zwei Gerichten wählen. Das erste Menü kostet 7,90 Euro, das zweite 8,90 Euro. Mindestens eines der angebotenen Gerichte ist vegetarisch.

Adresse: Friedensplatz 12, 53111 Bonn, www.cafe-bistro-pendel.de

Kontakt: 0228 / 97 66 064, info@cafe-bistro-pendel.de

Mittagstisch: Montag bis Samstag von 11:30 bis 17 Uhr

La Cigale

Eine gesonderte Mittagskarte bietet auch das Weinbistro La Cigale in der Bonner Innenstadt an. Das Menü der Karte wird regelmäßig aktualisiert.

Adresse: Friedrichstraße 18, 53111 Bonn, www.lacigale.de

Kontakt: 0228 / 18 41 250, mail@lacigale.de

Mittagstisch: Dienstag bis Samstag von 12 bis 15 Uhr

Gasthaus im Stiefel

Wer beim Mittagessen auf eine urige Atmosphäre steht, der ist im Gasthaus im Stiefel genau richtig. Täglich von 12 bis 16 Uhr lockt das Lokal mit seinem "Mittagsknüller", der jeweilige Menü-Wochenplan ist im Internet einsehbar. Das Mittagsmenü kostet 8,50 Euro, mit einer Tagessuppe oder einem Salat kostet es 10 Euro.

Adresse: Bonngasse 30, 53111 Bonn. www.gasthausimstiefel.de

Kontakt: 0228 / 69 65 96, info@gasthausimstiefel.de

Mittagstisch: Täglich von 12 bis 15 Uhr

Täglich von 12 bis 16 Uhr lockt das Lokal mit seinem "Mittagsknüller". Foto: Volker Lannert

Bistro Eselchen

Im Herzen von Duisdorf befindet sich seit 2009 das Bistro Eselchen. Neben Frühstück und Kuchen bekommen Besucher dort ab 12 Uhr auch täglich wechselnde, warme Gerichte im Mittagstisch. Die Gerichte kosten zwischen 11,90 Euro und 12,90 Euro. Alles wird allerdings nur so lange serviert, bis es ausverkauft ist. Das jeweilige Mittagsangebot ist im Internet einsehbar.

Adresse: Rochusstraße 221, 53123 Bonn, www.bistro-eselchen.de

Kontakt: 0228 / 96 21 49 77, info@bistro-eselchen.de

Mittagstisch: Montag bis Freitag ab 12 Uhr

Hans im Glück

Das Burgerrestaurant "Hans im Glück" hat inzwischen drei Standorte in Bonn. Neben den Läden am Friedensplatz und in Poppelsdorf gibt es auch einen Burgergrill in Beuel. Neben klassischen Burgern bietet Hans im Glück auch vegetarische und vegane Burger an. Bis 17 Uhr können Gäste das Mittagsmenü genießen - dann gibt es einen Burger mit Beilage nach Wahl und einem Getränk für den Preis des gewählten Burgers plus fünf Euro.

Adressen:

Friedensplatz 14, 53111 Bonn; Tel. 0228 / 98 14 07 59

Konrad-Adenauer-Platz 28, 53225 Bonn; Tel. 0228 / 42 24 60 82

Clemens-August-Straße 9, 53115 Bonn; Tel. 0228 / 94 80 4000

Mittagstisch: Mittagsmenü bis 17 Uhr

Bis 17 Uhr können Gäste im Hans im Glück das Mittagsmenü genießen. Foto: Barbara Frommann

Gasthaus Nolden

Im Gasthaus Nolden gibt es Spezialitäten aus Deutschland und seinen Regionen. So auch auf der Mittagskarte, aus der man zwischen 11.30 und 14 Uhr bestellen kann. Das Angebot wechselt täglich. Ein Gericht kostet 9,50 Euro. Die Speisen können auch zum Mitnehmen bestellt werden.

Adresse: Magdalenenstraße 33, 53121 Bonn, www.gasthaus-nolden.de

Mittagstisch: Montag bis Freitag von 11.30 bis 14 Uhr

Café Spitz

Das Café Spitz bietet in der Bonner Innenstadt nicht nur einen netten Anlaufpunkt für Café und Kuchen, sondern auch für herzhafte Speisen. Von 11.30 bis 15 Uhr gibt es ein Mittagsangebot, das täglich wechselt. Das jeweilige Gericht wird auf der Internetseite angekündigt. Die Mittagsangebote gibt es ab 8,50 Euro mit Dessert.

Adresse: Sterntorbrücke 10, 53111 Bonn, www.spitz-bonn.de

Kontakt: 0228 / 69 74 30, kontakt@spitz-bonn.de

Mittagstisch: Montag bis Freitag 11.30 bis 15 Uhr

Das empfehlen GA-Leser:

Restaurant Sander, Maximilianstraße 15, 53111 Bonn, 0228 76 38 69 90, www.sander-restaurant.com/de/bonn

Fehlt ein Laden in der Auflistung, der ein besonderes Mittagsmenü anbietet? Schicken Sie uns Ihre Vorschläge per E-Mail an online@ga.de.

(ga)