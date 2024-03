GA gelistet Hier gibt es in Bonn leckere Döner

2019 ist die erste Filiale von „Haus des Döners“ in Hürth bei Köln eröffnet worden. Seitdem hat die Franchise-Kette den Dönermarkt in Deutschland im Sturm erobert. Laut Angaben des Unternehmens gibt es mittlerweile 55 Imbisse in Deutschland und einen in den Niederlanden. Beim Namen und dem Markendesign bedient sich das Unternehmen bei der Netflix-Serie „Haus des Geldes“. Deshalb stand es bis vor Kurzem im Streit mit dem Streaminganbieter.