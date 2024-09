Dorint-Hotel in Bonn Die Riverside Lounge bietet mehr als den Blick auf den Rhein

Das Vier-Sterne-Hotel (vormals Hilton) an der Bonner Kennedybrücke wird seit Januar 2023 von der Kölner Dorint-Hotelgruppe betrieben. „Wir befinden uns derzeit noch in einer umfangreichen Renovierungsphase“, erklärt Frank Schönherr, General Manager Dorint Hotel Bonn. So wurde bereits der komplette Tagungsbereich mit 17 Veranstaltungsräumen modernisiert; ab diesem Herbst sollen die 252 Zimmer und Suiten schrittweise renoviert werden.