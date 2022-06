Frisch entdeckt : Café Mallorca zieht am Bonner Münsterplatz ein

Bocadillos, Cocktails und Sangria: Majid Abtahi eröffnet mitten in Bonn das Café Mallorca . Foto: Horst Müller

Bonn Am Samstag hat das Café Mallorca im früheren Poccino am Bonner Münsterplatz seine Türen geöffnet. Das Lokal will mallorquinisches Lebensgefühl nach Bonn bringen.



Im früheren Poccino am Bonner Münsterplatz hat Gastgeber Majid Abtahi am Samstag sein Café Mallorca eröffnet – und zwar mit einem Soft Opening, also einer inoffiziellen Eröffnung für den Kundenbetrieb. Aufgrund von Lieferschwierigkeiten ist das Lokal mit seinen 60 Plätzen im Innenraum noch nicht ganz fertiggestellt, auch das Speise- und Getränkeangebot soll Schritt für Schritt erweitert werden.

Abtahi, der im ehemaligen Poccino auch als Betriebsleiter fungierte, lebt seit 22 Jahren mit seiner Familie auf einer Olivenplantage auf Mallorca, er bezeichnet die Baleareninsel als seine Heimat. „Mallorca steht für eine hohe Lebensqualität, und das will ich meinen Gästen näher bringen“, sagt Abtahi. „Wer Mallorca kennt, verbindet damit positive Erinnerungen. Und das soll sich hier wiederfinden.“ Sein neues Lokal versteht sich als Café, Bar und Restaurant. Es soll spanische und internationale Tapas geben sowie einige Pasta-Hauptgerichte. In der ersten Phase soll das Café Mallorca nur bis 19 Uhr geöffnet haben, aber Abtahi plant den Einbau einer langen Cocktail-Bar und möchte so bald wie möglich auch abends geöffnet haben.

Bereits zur Eröffnung sollen diverse Bocadillos (spanische Baguettes, zum Beispiel mit Käse ab zwei Euro) verfügbar sein, ebenso verschiedene Panini ab 4,50 Euro und drei Flammkuchen (vegetarisch oder mit Speck je 8,90 Euro, mit Ziegenkäse 10,90 Euro). Hinzu kommen kleine Tapas-Positionen zwischen 1,90 und 3,50 Euro sowie Albondigas (Fleischbällchen in Tomatensoße) oder Pollo al curry (Hühnchen in Currysoße) für jeweils 9,90 Euro.

Der Klassiker Chili con carne soll 8,90 Euro kosten, außerdem soll es zukünftig auch Fusilli al verdura (Spiralnudeln mit Gemüse) für 9,90 Euro, Spaghetti mit Rucola und Mozzarella (11,90 Euro) und Spaghetti Vongole, mit Venusmuscheln, geben (14,90 Euro).

Vom Fass kommt Früh Kölsch (0,25l für 2,70 Euro), in der Flasche serviert werden die spanischen Biere San Miguel und Estrella Galicia sowie Bitburger Pils (0,33l je 3,50 Euro) und helles Hefeweizen von Benediktiner (0,5l für 4,90 Euro).

Zur Wahl sollen acht offene Weine (0,2l ab 4,90 Euro) und zwölf Flaschenweine ab 25 Euro stehen. Die klassische Sangria wird im 0,3-Liter-Glas 4,50 Euro kosten, die mit Champagner aufgefüllte weiße Sangria liegt bei 39 Euro für einen Liter. In einer Siebträgermaschine von La Cimbali werden Illy-Röstungen zubereitet, etwa Cafe con leche (Milchkaffee) für 2,90 Euro oder Cafe solo (Espresso) für 2,50 Euro.

Info: Café Mallorca, Münsterplatz 5, 53111 Bonn-Innenstadt. Geöffnet

derzeit Montag bis Samstag 9 bis 19 Uhr, Sonntag Ruhetag