Restaurantführer : Enoteca DaVinum - eine Anlaufstelle für Weinliebhaber und Genießer

Restaurant in Bonn : „Amdo Sushi & Grill“ bietet tibetisch-japanische Spezialitäten In einer Serie stellt der General-Anzeiger Restaurants, Cafés, Kneipen, Weinlokale und Bars vor. In dieser Woche widmen wir uns dem Amdo Sushi & Grill in Bonn-Poppelsdorf.