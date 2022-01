Frisch entdeckt : Im Hotel Bergischer Hof in Königswinter eröffnet die Crêperie Jules Verne

Im Hotel Bergischer Hof in Königswinter eröffnet die Crêperie Jules Verne

Französische Lebensart in Königswinter: Hans-Helmut Schild, Betriebsleiter Fahd Benelfakir und Nicolas Schild (von links) Foto: Horst Müller

Bonn Gastronomischer Neustart im Hotel Bergischer Hof: Die Crêperie Jules Verne möchte die französische Lebensart nach Königswinter holen

Seit 1894 existierte an jener Stelle in der Königswinterer Drachenfelsstraße eine Weinstube, und seit 1906 ist dort auch das Hotel Bergischer Hof ansässig. In fast neun Monaten Umbau und Sanierung entstand ein gastronomisches Glanzlicht – das komplett neu gestaltete Hotel mit elf individuellen Themen-Doppelzimmern (ab 85 Euro) rund um das Motiv „Rheinromantik und Frankreich“ sowie im Erdgeschoss die Crêperie Jules Verne.