GA gelistet : Diese Restaurants bieten ein Festmenü zu Weihnachten

In Bonn und der Region bieten einige Restaurants Festessen an den Weihnachtstagen an. (Symbolfoto) Foto: DPA

Bonn/Region Zu Weihnachten gehört ein festliches Essen für viele Menschen dazu. Wer keine Lust hat, selbst zu kochen, kann sich auch von den Restaurants in Bonn und der Region bekochen lassen. Welche Restaurants ein Weihnachtsmenü anbieten – vor Ort oder zum Mitnehmen.



Redütchen

Am ersten und zweiten Weihnachtsfeiertag bietet das Redütchen in Bad Godesberg ein festliches Weihnachtsmenü an. Ab 12 Uhr gibt es einen Weihnachtslunch, ab 18 Uhr ein Weihnachtsdinner mit mehreren Gängen. Auf der Karte stehen unter anderem Lachs, Ente, Rind und ein Apfelstrudel zum Abschluss. Plätze können schon jetzt auf der Homepage des Restaurants reserviert werden.

Wo: Kurfürstenallee 1, 53177 Bonn-Bad Godesberg

Wann: 25. und 26. Dezember, Lunch 12 bis 15 Uhr, Dinner ab 18 Uhr

25. und 26. Dezember, Lunch 12 bis 15 Uhr, Dinner ab 18 Uhr Kosten: Lunch: Drei-Gänge-Menü 65 Euro (Wein-Begleitung 27 Euro), Vier-Gänge-Menü 78 Euro (Wein-Begleitung 34 Euro), Dinner: Vier-Gänge-Menü 78 Euro (Wein-Begleitung 34 Euro), Fünf-Gänge-Menü 90 Euro (Wein-Begleitung 41 Euro)

Lunch: Drei-Gänge-Menü 65 Euro (Wein-Begleitung 27 Euro), Vier-Gänge-Menü 78 Euro (Wein-Begleitung 34 Euro), Dinner: Vier-Gänge-Menü 78 Euro (Wein-Begleitung 34 Euro), Fünf-Gänge-Menü 90 Euro (Wein-Begleitung 41 Euro) Kontakt und Infos: 0228/68898840, willkommen@reduettchen.de www.reduettchen.de

Pauke Live

Von 17 bis 20 Uhr können Gäste an Heiligabend in der Pauke in der Endenicher Straße weihnachtlich speisen. Zur Vorspeise haben sie die Wahl zwischen einer Maronensuppe und einem Salat, zur Hauptspeise gibt es die Wahl zwischen gegrilltem Zander unter der Kräuterkruste, Gänsebrust mit glasierten Maronen oder Kalbschnitzel mit Rosmarinbrätlingen. Das Dessert bleibt eine Überraschung. Es gibt auch ein Kindermenü, das derzeit aber noch nicht feststeht. Um Reservierung unter reservierung@pauke-bonn.de wird gebeten. Das Heiligabend-Special kann auch abgeholt werden. Am 26. Dezember bietet das Pauke zudem zwischen 11 und 15 Uhr einen Weihnachtsbrunch an.

Wo: Endenicher Str. 43, 53115 Bonn

Endenicher Str. 43, 53115 Bonn Wann: 24. Dezember, 17 bis 20 Uhr / 26. Dezember, 11 bis 15 Uhr

/ 26. Dezember, 11 bis 15 Uhr Kosten: 36,80 Euro / 27 Euro pro Person

36,80 Euro / 27 Euro pro Person Kontakt und Infos: 0228/97531750, info@pauke-bonn.de, www.pauke-life.de

Konrads Bonn

Auf der 17. Etage des Marriott bietet das Konrads am 24. und 25. Dezember ein Weihnachtsessen an. Die Gäste können beim Menü zwischen drei und fünf Gängen wählen. Die Anzahl der Plätze ist limitiert. Vorreservierungen sind hier möglich.

Wo: Platz der Vereinten Nationen 4, 53113 Bonn

Wann: 24. und 25. Dezember ab 18 Uhr

24. und 25. Dezember ab 18 Uhr Kosten: Drei-Gang-Menü 99 Euro, Fünf-Gang-Menü 129 Euro

Drei-Gang-Menü 99 Euro, Fünf-Gang-Menü 129 Euro Kontakt: www.konrads-bonn.de 0228/28050684, info@wccbhotel.com

Kameha Bonn

Nicht zu einem Dinner, aber zu einem Weihnachtsbrunch lädt das Kameha Grand Hotel am 25. und 26. Dezember ein. Neben dem festlichen Brunch-Buffet sind im Preis Champagner, Kaffeespezialitäten und Säfte enthalten. Vorreservierungen sind unter 0228/43345000 oder unter fb.bonn@kamehagrand.com möglich.

Wo: Am Bonner Bogen 1, 53227 Bonn

Am Bonner Bogen 1, 53227 Bonn Wann: 25. und 26. Dezember, 12 bis 15 Uhr

25. und 26. Dezember, 12 bis 15 Uhr Kosten: 79 Euro pro Person, Kinder bis 6 Jahren begleiten ihre Eltern kostenfrei. Kinder von 6-12 Jahren zahlen die Hälfte.

79 Euro pro Person, Kinder bis 6 Jahren begleiten ihre Eltern kostenfrei. Kinder von 6-12 Jahren zahlen die Hälfte. Kontakt und Infos: 0228/43345000, info@kamehagrand.com

Restaurant Strandhaus

Als To-Go-Angebot bietet das Restaurant Standhaus ein Weihnachtsmenü an. Die Menüs sind als „Baukasten“ fertig gekocht und verpackt. Zuhause können sie zu Ende zubereitet und Gang für Gang aufgetischt werden. Auf der Karte stehen unter anderem ein Lachstatar, eine Kartoffel-Lauch-Suppe, ein Hirschragout und ein Schokobrownie. Das Weihnachtsmenü kann noch für den 23. Dezember bestellt werden - im Kühlschrank hält es sich zwei Tage. Die Bestellungen werden unter anfrage@strandhaus-bonn.de entgegen genommen.

Wo: Georgstraße 28, 53111 Bonn

Wann: Die Menüs können am 23. Dezember zwischen 16 und 18 Uhr und am 24. Dezember zwischen 13 und 15 Uhr abgeholt werden.

Die Menüs können am 23. Dezember zwischen 16 und 18 Uhr und am 24. Dezember zwischen 13 und 15 Uhr abgeholt werden. Kosten: 52 Euro pro Menü

52 Euro pro Menü Kontakt und Infos: 0228/3694949, anfrage@strandhaus-bonn.de, www.strandhaus-bonn.de

Godesburg

Einen festlichen Weihnachtsbrunch bietet die Godesburg an. Am 1. und 2. Weihnachtstag gibt es jeweils von 11 bis 14 Uhr ein Buffet, unter anderem mit Vorspeisen wie Rührei mit gebratenem Speck, Broten, Käse und Wurst, verschiedenen Pasteten, mit Hauptspeisen wie Rinderrücken, Wildschweinragout, Gebratene Entenkeulen und Sauerbraten vom Hirsch sowie verschiedenen Desserts. Um reservierung wird gebeten.

Wo: Auf dem Godesberg 5, 53177 Bonn

Auf dem Godesberg 5, 53177 Bonn Wann: 24. bis 26. Dezember, jeweils 11 bis 14 Uhr

24. bis 26. Dezember, jeweils 11 bis 14 Uhr Kosten: 51 Euro pro Person, 22 Euro für Kinder unter 10 Jahren

51 Euro pro Person, 22 Euro für Kinder unter 10 Jahren Kontakt und Infos: 0228/38678890, restaurant@godesburg-bonn.de, www.godesburg-bonn.de

Vaku

Das Vaku in Bonn bietet an den beiden Weihnachtstagen ein Weihnachtsmenü. Das Angebot reicht von Maronen-Cremé-Suppe, Rinderfilet mit Rotweinschalotten bis zur Dessertvariation aus Bratapfel. Eine Reservierung ist erforderlich.

Wo: Burbacher Straße 168, 53129 Bonn

Wann: 25. und 26. Dezember, von 12 bis 15 Uhr und von 18 bis 23 Uhr

25. und 26. Dezember, von 12 bis 15 Uhr und von 18 bis 23 Uhr Kosten: Je nach Gericht und Kombination unterschiedlich

Je nach Gericht und Kombination unterschiedlich Kontakt und Infos: 0228/50469514, info@vaku-bonn.de, www.vaku-bonn.de

Haus Bierthe Troisdorf

Ziegenkäse Creme Brûlée, Königsberger Klopse und Arme Ritter stehen auf der Karte des Weihnachtsmenüs des Restaurants Haus Bierthe in Troisdorf. Die gesamte Karte ist hier aufgeführt. Die Speisen können einzeln oder zu einem Komplettpreis bestellt werden.

Wo: Taubengasse 32, 53840 Troisdorf

Taubengasse 32, 53840 Troisdorf Wann: 25. und 26. Dezember

25. und 26. Dezember Kosten: Komplettpreis 35 Euro pro Menü

Komplettpreis 35 Euro pro Menü Kontakt: 02241/1260111, www.romantisches-gasthaus.de

Steigenberger Grandhotel Petersberg

Heiligabend mit Blick auf das Siebengebirge bietet das Steigenberger Grandhotel auf dem Petersberg in Königswinter. Das Heiligabend-Menü beginnt mit einem Champagner-Empfang, in Begleitung von Livemusik wird ein Vier-Gänge-Menü inklusive Weinbegleitung und einer Auswahl an Getränken serviert. Am 1. und 2. Weihnachtsfeiertag bietet das Hotel jeweils einen Weihnachtsbrunch an. Am 1. Weihnachtstag gibt es abends ebenfalls ein Vier-Gänge-Menü. Um Reservierung wird gebeten.

Wo: Petersberg, 53639 Königswinter

Wann: 24. Dezember ab 18.30 Uhr, 25. Dezember ab 18 Uhr, 25. und 26. Dezember 12 bis 15 Uhr

24. Dezember ab 18.30 Uhr, 25. Dezember ab 18 Uhr, 25. und 26. Dezember 12 bis 15 Uhr Kosten: Heiligabend-Dinner 239 Euro pro Person, Weihnachtsbrunch 111 Euro pro Person, Festtagsdinner am 2. Weihnachtstag 198 Euro pro Person

Heiligabend-Dinner 239 Euro pro Person, Weihnachtsbrunch 111 Euro pro Person, Festtagsdinner am 2. Weihnachtstag 198 Euro pro Person Kontakt: 02223/74430, info@petersberg.steigenberger.de, www.steigenberger.de

Es handelt sich hierbei um eine Auflistung von Restaurants, die keinen Anspruch auf Vollständigkeit hat oder objektiven Kriterien gefolgt wäre. Es handelt sich auch nicht um eine Rangfolge. Fehlt ein Restaurant in der Auflistung? Schicken Sie uns eine E-Mail an online@ga.de.

(ga)