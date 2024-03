Neues auf der Feinkostmeile in Endenich Ehepaar Braun erweitert sein Sortiment um Obst und Gemüse

Endenich · Am 16. März bot der Biohof Bursch zum letzten Mal Obst und Gemüse an der Endenicher Feinkostmeile an. Ein Nachfolger hat sich bereits gefunden: Karin und Harald Braun, die ihren Stand seit über 30 Jahren betreiben, kehren zu einem Vollsortiment zurück.

18.03.2024 , 07:48 Uhr

Ab 19. März auch mit Obst und Gemüse auf der Knauber-Feinkostmeile: Karin Braun (Mitte) und ihre Mitarbeiterinnen Eva Stein (links) und Susanne Graziano. Foto: Horst Müller





Von Hagen Haas