Frisch entdeckt : Im Café Omelett in Hennef gibt es mehr als nur Eierpfannkuchen

Im Café Omelett in Hennef gibt es mehr als nur Eierpfannkuchen

Café Omelett in Hennef: Chefin Saghar Kheradpajouh mit ihrem Mann Farhad Shaterasadbeigi Foto: Horst Müller

Hennef In Hennef hat das Café Omelett eröffnet. Neben verschiedensten Variationen von Omeletts gibt es dort auch Waffeln, Kuchen und einiges mehr.

Vor zwei Jahrzehnten eröffneten ihre Eltern in der Nähe des Hennefer Marktplatzes das Knofi & Co., eine Kombination aus Feinkostgeschäft und Speiselokal – und nun ist Saghar Kheradpajouh selbst Gastronomin geworden. Zusammen mit ihrem Mann Farhad Shaterasadbeigi hat sie nur einen Katzensprung weiter das Café Omelett eröffnet.

Nach knapp vier Monaten Umbau und Einrichtung ist in dem früheren Haushaltswarengeschäft ein helles, modernes und einladendes Café entstanden. Die beiden Innenräume mit insgesamt 43 Plätzen werden definiert durch die in Mexiko handgefertigten Massivholztische, bequeme braune Lederstühle und blaugrüne Ledertapeten an den Wänden. Die Terrasse vor dem Haus zählt 23 Plätze.