Frisch entdeckt : Vietnamesisch essen bei Hoi An in Poppelsdorf

Vietnamesisch essen bei Hoi An in Poppelsdorf

Bonn „Hoi An“ bedeutet auf Deutsch so viel wie „friedvoller Versammlungsort“. Das soll auch Le Minh Dans Restaurant für seine Gäste sein. Auf der Speisekarte stehen traditionelle vietnamesische Vorspeisen, Hauptgerichte und Desserts.

„Hoi An“ bezeichnet im Deutschen in etwa so viel wie „ruhige Gemeinschaft“ oder „friedvoller Versammlungsort“. Hoi An heißt auch eine Küstenstadt in Zentral-Vietnam mit rund 75 000 Einwohnern und einer pittoresken Altstadt, die von zahlreichen Wasserkanälen durchzogen ist. Unter dem Namen Hoi An hat Inhaber Le Minh Dan jetzt auf der Poppelsdorfer Gastromeile (Clemens-August-Straße) ein kleines vietnamesisches Restaurant eröffnet, und zwar in der früheren Kneipe Dirk Diggler.