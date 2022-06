GA gelistet : Diese Lokale in Bonn laden zum Brunchen ein

Brunchen mit Aussicht: Das Marriott Hotel in Bonn bietet einen Brunch an. Foto: Bonn Marriott Hotel/Julian Huke Photography

Bonn/Region Zu spät zum Frühstücken, zu früh zum Mittagessen - die optimale Lösung: Der Brunch. Diese Restaurants in Bonn bieten die beliebte Mischung aus Breakfast und Lunch als idealen Start in den Sonntag an.

Wer kennt es nicht, am Wochenende ausschlafen und nach dem Aufstehen ausgiebig Frühstücken wollen. Am Besten sowohl frische Brötchen, als auch Rührei, dazu ein kleines Mittagessen und auch der Nachtisch darf nicht fehlen. Diese Restaurants in Bonn und der Region bieten einen ausgiebigen (Sonntags-)Brunch an, bei dem für jeden Geschmack etwas dabei ist.

Café Spitz

Frühstück, Mittagsessen, Torten, Cocktails - seit über 20 Jahren bietet das Café Spitz Speisen und Getränke in Toplage, am Stadthaus, mitten in Bonn an. Jeden Sonntag und Feiertag gibt es ein All you can eat Frühstücksbuffet. Für 11,50 Euro pro Person lassen sich so viele Brötchen, Joghurt, Rührei, Würstchen und mehr bestellen wie Sie möchten. Getränke sind vom All you can eat ausgenommen.

Adresse: Sterntorbrücke 10, 53111 Bonn

Brunchzeiten: Sonntags und Feiertags, 9 bis 15 Uhr

Tel.: 0228 697430

Kameha Grand Bonn

In direkter Rheinlage, im Kameha Grand Hotel, erwartet Sie ein abwechslungsreicher Brunch der keine Wünsche offen lässt. Jeden Sonntag bietet das Lokal einen Brunch mit regionalen Produkten an. Neben verschiedenen Obstsorten, Suppen, Fisch und Fleisch gibt es auch diverse Desserts sowie spezielle Hightlights wie Live-Cooking Stationen oder Austern. Nach einem Sektempfang um 12 Uhr eröffnet das Buffet um 12.30 Uhr. Auch wer nicht Hotelgast ist, kann das kulinarische Buffet genießen. Der Kameha Brunch eignet sich auch ideal als Geschenk. Gutscheine lassen sich online zum Preis von 59 Euro pro Person erwerben.

Im Preis enthalten sind das Brunch-Buffet, ein Willkommens-Cava, Tee, Kaffeespezialitäten, Wasser und Säfte

Adresse: Am Bonner Bogen 1, 53227 Bonn

Brunchzeiten: Sonntags, 12.00 bis 15.00 Uhr

Tel.: 0228 43345000

Mail: info@kamehagrand.com

Rheinhotel Dreesen

Sonntags lädt das Rheinhotel Dreesen zum Brunch mit Panoramablick auf den Rhein im Salon des Hotels ein. Das Hotelrestaurant verspricht die Kombination von drei Welten: Frühstück, Mittagstisch und Kaffeetafel. Im Anschluss kann bei schönem Wetter ein Abschlussbier im Biergarten genossen werden. An Festtagen wie Ostern oder Weihnachten bietet das Hotel zudem einen besonderen Festtagsbrunch an. Um Reservierung per Telefon wird gebeten. Der Preis liegt bei 36 Euro pro Person für Erwachsene, und 18 Euro pro Person für Kinder zwischen sechs und zwölf Jahren.

Adresse: Rheinstraße 45-49, 53179 Bonn

Brunchzeiten: Sonntag und Feiertag: 12.00 bis 15.00 Uhr

Tel.: 0228 82020

Cartoon

Im Café Bistro Cartoon können die Gäste "Abschalten, Schlemmen und Entspannen". Seit 1993 ist das Lokal in Bonn zu finden. Das "All-you-can-eat"-Buffet gibt eine Kostprobe der verschiedenen Angebote die auf der Speisekarte zu finden sind.

Adresse: Kasernenstraße 16, 53111 Bonn

Brunchzeiten: Sonntag und Feiertag: 10.00 bis 15.00 Uhr

Tel.: 0228 698526

Café Lieblich

Das Cafe Lieblich befindet sich in der Bonner Südstadt. Bei hausgemachten Kuchen lässt sich die Atmosphäre dort genießen. Das Besondere am Brunch im Café Lieblich: Es gibt ihn auch am Samstag! Telefonische Reservierungen werden gerne entgegengenommen.

Adresse: Bonner Talweg 115, 53113 Bonn

Brunchzeiten: Samstag und Sonntag: 10.00 bis 13.00 Uhr

Tel.: 0228 54889578

Café Von und Zu

Selbstgemachte Brotaufstriche, Steinofenpizzen, dazu Omeletts, Fruchtquarks, Müsli und vieles mehr bietet das Café Von und Zu in der Bonner Südstadt. Der Brunch verspricht mehr zu sein, als ein "Frühstück mit den üblichen Billigaufschnitten". Eine Tischreservierung wird aufgrund der großen Nachfrage empfohlen. Der Preis pro Person liegt bei 15,80 Euro.

Adresse: Bonner Talweg 77, 53113 Bonn

Brunchzeiten: Sonn- und Feiertags: 10.30 bis 14 Uhr

Tel.: 0228 41076767

Meyer's Speis & Trank

Das Meyer’s in Bonn Poppelsdorf bietet einen abwechsungsreichen Sonntags-Bruch. Auf ein klassisches Frühstücksbuffet folgen Hauptgänge aus Fleisch, Fisch oder vegetarisch mit Sättigungssbeilagen und Gemüse. Zum Schluss kommen insbesondere Süß-Liebhaber bei der Crepe- und Waffelstation und dem großen Schokoladenbrunnen auf ihre Kosten.

Adresse: Clemens-August-Str. 51a, 53115 Bonn

Brunchzeiten: Von Oktober bis Mai, Sonntags 10.30 bis 14.30 Uhr

Tel.: 0228 214937

Café Sahneweiß

In den Räumen einer ehemaligen Konditorei ist das "Café Sahneweiß" ansäßig und verzaubert seine Gäste mit besonderem Charme. In den hohen, hellen Räumen schmeckt das Frühstück besonders gut. Wie wäre es mit einem Omlette – klassisch oder in verschiedenen Variationen? Leckermäulchen schmeckt frisch gebackene Brioche mit Marmelade besonders gut. Und zu allem darf ein großer Pott Café, ein frischer Saft oder ein milder Tee nicht fehlen. Auch vegetarische und vegane Gäste sind hier besonders gerne zu Besuch, da die Karte für sie ein breites Angebot verspricht.

Besonderheiten: Großes vegetarisches und veganes Angebot.

Adresse: Kaiserstraße 1D, 53113 Bonn

Öffnungszeiten: Täglich 10 bis 18.30 Uhr; Montags Ruhetag

Tel.: 0228 96692241

Gasthaus Waldau

Das Gasthau Waldau bietet umgeben von Grün jeden Sonntag ein vielfältiges Buffet zum Brunchen an. Ofenfrisches Brot, Marmelade, Omelette, Würstchen, Lachs, ein saisonaler Warmanteil und eine große Auswahl an süßen Speisen wie Pfannkuchen, Grütze oder Waffeln stehen zur Auswahl. Der Preis liegt bei 27,50 Euro pro Person inklusive Kaffee.

Besonderheiten: Kinder zwischen Vier und Zwölf zahlen 1,70 Euro pro Lebensjahr.

Adresse: An der Waldau 50

Öffnungszeiten: Sonntags von 10 Uhr bis 14.30 Uhr

Tel.: 0228 20727000

Bonn Marriott Hotel

Seit Februar bietet das Bonn Marriott Hotel jeden Sonntag von 12 bis 15 Uhr den Marriott Sonntagsbrunch auf der 17. Etage des Hotels an.

Egal zu welchem Anlass: Bei vielfältigen Leckereien kann man den Blick auf Rhein und Siebengebirge genießen. Bei gutem Wetter bietet die Terrasse sogar den Blick auf den Kölner Dom.

Im Preis von 59 Euro pro Person sind das Brunch-Buffet, Kaffeespezialitäten, Wasser, Saft und ein Willkommens-Sekt enthalten.

Adresse: Platz der Vereinten Nationen 4, 53113 Bonn

Brunchzeiten: Sonntags, 12.00 bis 15.00 Uhr

Tel.: 0228 280500

Mail. info@wccbhotel.com

Es handelt sich hierbei um eine beliebige Auflistung aus Bonn und der Region, die keinen Anspruch auf Vollständigkeit hat oder objektiven Kriterien gefolgt wäre. Es handelt sich ebenfalls nicht um eine Rangfolge. Die Reihenfolge ist willkürlich und die Verkaufsstellen subjektiv ausgewählt. Fehlt etwas? Mailen Sie uns an online@ga.de.

