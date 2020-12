GA gelistet : Diese Restaurants bieten Gänse-Essen zum Mitnehmen an

Vor allem im November und Dezember bieten viele Restaurants Gänse-Gerichte an. Foto: pa/obs/Pascoe Naturmedizin/DPA

Bonn/Region Winterzeit ist Gänsezeit. Obwohl die Restaurants coronabedingt nicht öffnen dürfen, bieten einige Lokale in Bonn und der Region verschiedene Gänsegerichte zum Abholen oder Liefern an. Wir geben einen Überblick, wo Sie das typische (Vor)-Weihnachtsessen bestellen können.



Maternus

Seit 1931 gibt es das Restaurant Maternus in Bad Godesberg. Vor einigen Jahren eröffnete das Gasthaus mit neuen Betreibern - doch die Mischung aus klassisch deutscher Küche und dem Drang nach Außergewöhnlichem blieb. Zur Gänsezeit steht im Maternus knuspriger Gänsebraten auf der Speisekarte. Serviert wird die Gans aus heimischer Zucht mit Apfelrotkohl, Rosenkohl, Maronen, Bratapfel und hausgemachten Kartoffelklößen. Ab dem 10. Dezember kann die Gans auch vor Ort abgeholt werden. Allerdings vorerst noch nicht portionsweise.

Adresse: Löbestraße 3, 53173 Bonn, Bad Godesberg

Löbestraße 3, 53173 Bonn, Bad Godesberg Öffnungszeiten: täglich ab 17 Uhr, an Sonn- und Feiertagen ab 12 Uhr

täglich ab 17 Uhr, an Sonn- und Feiertagen ab 12 Uhr Kontakt: 0228 362851, restaurant-maternus.de

Graf Belderbusch

Zusammen mit Beifuß, Kartoffelklößen, Rotkohl, Rosenkohl und Marzipanapfel kommt die Gans im Restaurant Graf Belderbusch nicht nur auf den Teller, sondern auf Anfrage auch nach Hause. Fertig zubereitet kann der Gänsebraten als "Gans to go" zum Weihnachtsessen bestellt werden.

Adresse: Schlossallee 1, 53913 Swisttal-Miel

Schlossallee 1, 53913 Swisttal-Miel Öffnungszeiten: Dienstag bis Sonntag: 12 bis 22 Uhr, Montag Ruhetag

Dienstag bis Sonntag: 12 bis 22 Uhr, Montag Ruhetag Kontakt: 02226 9078807, belderbusch.de

02226 9078807, belderbusch.de Lieferservice: Bis zehn Kilometer Fahrstrecke zwei Euro Aufschlag, darüber sieben Euro

Redüttchen

Es muss nicht immer ein ganzes Tier sein: Im Redüttchen gibt es die Weihnachtsgans auch als Vorspeise oder als leichtes, kleines Gericht. Neben Brust oder Keule werden glasierte Maronen, Rotkohl, Kartoffelknödel und geschmorte Ananas als Beilagen serviert. Auch im Redüttchen kann eine bestellte Gans in der Weihnachtszeit bis Heiligabend abgeholt oder mit dem Gänsetaxi geliefert werden.

Adresse: Kurfürstenallee 1, 53177 Bonn, Bad Godesberg

Kurfürstenallee 1, 53177 Bonn, Bad Godesberg Öffnungszeiten: Dienstag bis Samstag: ab 18 Uhr

Dienstag bis Samstag: ab 18 Uhr Kontakt: 0228 688 988 40, reduettchen.de

0228 688 988 40, reduettchen.de Lieferservice: nach Absbrache und mit Zuzahlung

Gasthaus Nolden

Die Familiengeschichte Nolden führt bis in das Jahr 1904 zurück, als das Gasthaus in Endenich übernommen wurde. Nach vier Generationen und diversen Renovierungen ist das Restaurant in Bonn Kult. Im Dezember bleibt das Gasthaus aber geschlossen. Dennoch können Kunden am dritten Adventssonntag (13. Dezember) ofenfrische Gänsekeule zum Mitnehmen bestellen. Dazu gibt’s Maronen, Bratapfel, hausgemachten Apfelrotkohl und Klöße für 24 Euro pro Person. Reservierungen sind bis spätestens Mittwoch, 9.12., an info@gasthaus-nolden.de erforderlich.

Adresse: Magdalenenstr. 33, 53121 Bonn-Endenich

Magdalenenstr. 33, 53121 Bonn-Endenich Öffnungszeiten: Montag bis Samstag: 11.30 bis 14 Uhr und ab 16.30 Uhr, Sonntag ab 17 Uhr

Montag bis Samstag: 11.30 bis 14 Uhr und ab 16.30 Uhr, Sonntag ab 17 Uhr Kontakt: 0228 623304, gasthaus-nolden.de

Kleinpetersberg

Das Kleinpetersberg liegt am Rheinufer direkt an der Fährverbindung zwischen Mehlem und Königswinter. Seit dem 1. November bietet das Restaurant auch verschiedene Gänse-Spezialitäten an. Auf der Speisekarte stehen unter anderem Gänsekeule oder auch glasierte Gänsebrust, jeweils mit Beifußsauce, Portweinmaronen, Rotkohl und Kartoffelknödeln.

Adresse : Auststraße 46, 53179 Bonn

: Auststraße 46, 53179 Bonn Öffnungszeiten : Montag bis Sonntag 11 bis 22.30 Uhr

: Montag bis Sonntag 11 bis 22.30 Uhr Kontakt: 0228 345647, www.restaurant-kleinpetersberg.de

Im Kleinpetersberg können Gäste zurzeit eine ganze Gans, Gänsekeuelen und weitere Gerichte zum Abholen bestellen. Auch an den beiden Weihnachtsfeiertagen soll es möglich sein, dass Gäste ein Drei-Gänge-Menü zu sich nehmen können.

Schneiders Obsthof

Gänse-Essen zum Mitnehmen bietet die Marktscheune von Schneiders Obsthof an jedem Freitag und Samstag im Dezember sowie an Heiligabend an. Zur knusprig gebratenen Eifler Gänsebrust werden Rotkohl, Kartoffelklößchen und Maronensauce serviert. Das Essen kann telefonisch oder über ein Kontaktformular im Internet bestellt werden.

Adresse: Kürrighovener Straße 41, 53343 Wachtberg-Kürrighoven

Kürrighovener Straße 41, 53343 Wachtberg-Kürrighoven Öffnungszeiten: freitags und samstags ab 19.30 Uhr

freitags und samstags ab 19.30 Uhr Kontakt: 0228 55099210, schneiders-obsthof.de

Restaurant Tannenhof

Das Restaurant Tannenhof im Königswinterer Bergbereich nimmt ab November Gänsekeulen in die Speisekarte auf. Dazu werden Rotkohl, Knödel und Bratapfel serviert.

Adresse : Bellinghausener Straße 50, 53639 Königswinter-Oberpleis

: Bellinghausener Straße 50, 53639 Königswinter-Oberpleis Öffnungszeiten : Mittwoch bis Samstag 11 bis 14 Uhr, Sonntags 10 bis 14 und 17 bis 22 Uhr

: Mittwoch bis Samstag 11 bis 14 Uhr, Sonntags 10 bis 14 und 17 bis 22 Uhr Kontakt: 02244 2043, restaurant-tannenhof.net

Aufgrund der Corona-Maßnahmen bietet das Restaurant seine Speisen derzeit zum Mitnehmen an.

Restaurant Weinmühle

Wechselnde Angebote bietet das Restaurant Weinmühle in Oberdollendorf an. Zu den Hauptgerichten gehören Brust und Keule von der Gans, zu denen Rotkohl, Kartoffelkloß, Maronen und Bratapfel serviert werden. Die Weinmühle bietet aktuell ihre Speisen zum Abholen und Liefern an. Das Angebot gilt mittwochs bis freitags von 16 bis 21 Uhr sowie samstags und sonntags von 12 bis 21 Uhr. Bestellt werden kann telefonisch unter 02223/21813 über ein Kontaktformular oder per Mail an weinmuehle@web.de.

Adresse : Lindenstraße 7, 53639 Königswinter

: Lindenstraße 7, 53639 Königswinter Öffnungszeiten : Mittwoch, Donnerstag und Freitag ab 16 Uhr, Samstag, Sonntag und Feiertag ab 12 Uhr

: Mittwoch, Donnerstag und Freitag ab 16 Uhr, Samstag, Sonntag und Feiertag ab 12 Uhr Kontakt : 02223 21813, weinmühle.net

: 02223 21813, weinmühle.net Lieferservice: nur mit Barzahlung und ab einem Mindestbestellwert von 20 Euro. Liefergebiete sind Königswinter im Talbereich, Thomasberg und Oberkassel.

Zum Alten Fritz

Das Landgasthaus Zum Alten Fritz bietet zwischen dem 1. November und dem 8. Dezember verschiedene Gänse- und Entengerichte an. Auf der Speisekarte stehen in dem Zeitraum unter anderem geschmorte Gänsebrust und geschmorter Gänsebraten, jeweils mit Apfelrotkraut und deftigen Kartoffelknödeln.

Adresse : Eitorfer Straße 11, 53567 Asbach-Löhe

: Eitorfer Straße 11, 53567 Asbach-Löhe Öffnungszeiten : Mittwoch bis Samstag 17.30 bis 22 Uhr, Sonntag 11.30 bis 15 und 17.30 bis 22 Uhr

: Mittwoch bis Samstag 17.30 bis 22 Uhr, Sonntag 11.30 bis 15 und 17.30 bis 22 Uhr Kontakt: 02683 7230, www.alter-fritz.de

Aufgrund der Corona-Maßnahmen bietet das Restaurant seine Speisen derzeit Freitags, Samstags und Sonntags zum Mitnehmen an. Gänse müssen bis spätestens Donnerstags vorbestellt werden.

Gasthaus auf dem Oelberg

Bereits seit dem 1. November kommt im Gasthaus auf dem Oelberg im Siebengebirge Weihnachtsgans auf den Tisch. In rustikaler Atmosphäre wird hier eine halbe Gänsebrust mit selbstgemachten Klößen, glasierten Maronen und Rotkohl serviert.

Adresse: Oelbergringweg 100, 53639 Königswinter

Oelbergringweg 100, 53639 Königswinter Öffnungszeiten : Montag bis Freitag 10 bis 20 Uhr, Samstag 9 bis 20 Uhr, Sonntag 9 bis 18 Uhr

: Montag bis Freitag 10 bis 20 Uhr, Samstag 9 bis 20 Uhr, Sonntag 9 bis 18 Uhr Kontakt: 02223 21919, www.gasthaus-oelberg.de

Aufgrund der Corona-Maßnahmen können Kunden derzeit eine „Gans to go“ bestellen.

Gilberts im Domkapitelhof

Ein Blick auf die Speisekarte des Gilberts im Domkapitelhof für November und Dezember zeigt: Auch im Restaurant in Bad Honnef ist momentan Gänsezeit. Dort bekommen Gäste für 26 Euro confierte Gänsekeule mit Rotkraut und Klößen.

Adresse: Rhöndorfer Straße 36, 53604 Bad Honnef

Rhöndorfer Straße 36, 53604 Bad Honnef Öffnungszeiten: Dienstag bis Freitag: 12 bis 14.30 Uhr und ab 18 Uhr, Samstag ab 18 Uhr

Dienstag bis Freitag: 12 bis 14.30 Uhr und ab 18 Uhr, Samstag ab 18 Uhr Kontakt: 02224 988 1944, www.domkapitelhof.de

02224 988 1944, www.domkapitelhof.de Lieferservice: Botenfahrten über Kiezkaufhaus (2,50 Euro) oder Taxi Trommelschläger (plus 5 Euro) möglich

Aufgrund der Corona-Maßnahmen bietet das Restaurant seine Speisen derzeit zum Mitnehmen an. Kunden können außerdem eine confierte Gänsekeule bestellen, die sie nur noch fertig garen müssen.

Kaiserhof

Im Kaiserhof Siegburg werden seit Anfang November und noch in der ganzen Weihnachtszeit Gans und Ente gebraten. Dazu gibt es Klöße, Schmoräpfel, Maronen und Honigsoße. Ein Gänse-Essen kostet 34 Euro.

Adresse: Kaiserstraße 80, 53721 Siegburg

Kaiserstraße 80, 53721 Siegburg Öffnungszeiten: Montag bis Sonntag Küche von 12 bis 14 und 18 bis 22 Uhr, Donnerstag geschlossen

Montag bis Sonntag Küche von 12 bis 14 und 18 bis 22 Uhr, Donnerstag geschlossen Kontakt: 02241 17230, www.kaiserhof-siegburg.de

Aufgrund der Corona-Maßnahmen bietet das Restaurant seine Speisen Montag bis Donnerstag von 12 bis 13 Uhr und Freitag und Samstag von 12 bis 19.30 Uhr zum Mitnehmen an.

Am Bergerhof

Das mitten in Troisdorf gelegene Gasthaus Am Bergerhof serivert seinen Gästen bis Ende Dezember Gans vom Grill. Das knusprige Geflügel gibt es hier ausschließlich am Stück und es wird am Tisch ab vier Personen tranchiert. Maronen oder Bratäpfel mit Marzipan ergänzen das festliche Gericht für 136 Euro.

Adresse: Frankfurter Straße 82, 53840 Troisdorf

Frankfurter Straße 82, 53840 Troisdorf Öffnungszeiten: Dienstag bis Samstag 18 bis 23 Uhr

Dienstag bis Samstag 18 bis 23 Uhr Kontakt: 02241 7 42 82, www.am-bergerhof.de

Aufgrund der Corona-Maßnahmen können Kunden derzeit Gänse nur zum Mitnehmen bestellen.

Parkrestaurant Rheinaue

Das Lokal im Pagodenhaus bietet gehobene deutsche und internationale Küche sowie eine Terrasse im Park. Die Gans ist hier der Klassiker.

Adresse: Ludwig-Erhard-Allee 20, 53175 Bonn

Ludwig-Erhard-Allee 20, 53175 Bonn Öffnungszeiten: täglich 11 bis 22 Uhr

täglich 11 bis 22 Uhr Kontakt: 0228 37 40 30, rheinaue.de

0228 37 40 30, rheinaue.de Lieferservice:auf Nachfrage

Aufgrund der Corona-Maßnahmen können Kunden derzeit Gänse nur zum Mitnehmen bestellen. Auch Lieferungen sind möglich.

Restaurant Assenmacher

Neben der historischen Doppelkirche in Schwarzrheindorf hat das Restaurant Assenmacher seinen Platz. Noch bis zum 26. Dezember gibt es dort den Gänsebraten mit Rotkohl, Klößen und Bratapfelkompott.

Adresse: Stiftsstraße 2, 53225 Bonn

Stiftsstraße 2, 53225 Bonn Öffnungszeiten : Dienstag bis Samstag: ab 17 Uhr, Sonntag: ab 12 Uhr

: Dienstag bis Samstag: ab 17 Uhr, Sonntag: ab 12 Uhr Kontakt: 0228 4298089, restaurant-assenmacher.de

Das Restaurant bietet seine Speisen derzeit nur zum Abholen an. Für Familienfeste und Weihnachtsfeiern gibt es allerdings einen Cateringdienst.

Restaurant Godesburg

Das Restaurant Godesburg spezialisiert sich in der winterlichen Coronazeit vor allem auf den Abholservice von Gänsegerichten. Ganze Gänse oder Gänsekeulen mit Rotkohl, Kartoffelklößen, Soße mit Maronen und Schmorapfel werden außer Haus angeboten. Die Gerichte können telefonisch vorbestellt werden.

Adresse: Auf dem Godesberg 5, 53177 Bonn

Auf dem Godesberg 5, 53177 Bonn Öffnungszeiten: täglich von 12 bis 18 Uhr

täglich von 12 bis 18 Uhr Kontakt: (0228) 38 67 88 90, www.godesburg-bonn.de

Aufgrund der Corona-Maßnahmen können Kunden Speisen derzeit nur zum Mitnehmen bestellen. Seit dem 11. November gilt dies auch für Gänse. Außerdem bietet das Restaurant einen Cateringdienst an, der Essen zu Weihnachtsfeiern und Familienfesten liefern soll.

Es handelt sich hierbei um eine Auflistung von Restaurants und Kneipen, die keinen Anspruch auf Vollständigkeit hat oder objektiven Kriterien gefolgt wäre. Es handelt sich auch nicht um eine Rangfolge. Fehlt Ihnen etwas in der Auflistung? Schicken Sie uns eine E-Mail an online@ga.de.

(ga)