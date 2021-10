GA gelistet : Diese Restaurants in Bonn und der Region bieten Gänse-Essen an

Vor allem im November und Dezember bieten viele Restaurants Gänse-Gerichte an. Foto: DPA

Bonn/Region Im November beginnt die Gänsezeit. Einige Restaurants in Bonn und der Region haben verschiedene Gänsegerichte auf ihrer Speisekarte. Wir geben einen Überblick.



Maternus

Seit 1931 gibt es das Restaurant Maternus in Bad Godesberg. Vor einigen Jahren eröffnete das Gasthaus mit neuen Betreibern - doch die Mischung aus klassisch deutscher Küche und dem Drang nach Außergewöhnlichem blieb. In diesem Jahr beginnt das traditionelle Gänseessen bereits am 1. November.

Adresse: Löbestraße 3, 53173 Bonn, Bad Godesberg

Löbestraße 3, 53173 Bonn, Bad Godesberg Öffnungszeiten: täglich ab 17 Uhr, an Sonn- und Feiertagen ab 12 Uhr

täglich ab 17 Uhr, an Sonn- und Feiertagen ab 12 Uhr Kontakt: 0228 362851, restaurant-maternus.de

Graf Belderbusch

Zusammen mit Beifußjus, Kartoffelklößen, Preiselbeerrotkohl, Rosenkohl und Marzipanapfel wird im Restaurant Graf Belderbusch die Gans serviert. Gäste können die Gans ab dem 23. Oktober im Festsaal auf Schloss Miel essen oder als "Gans to go" zum Weihnachtsessen bestellen.

Adresse: Schlossallee 1, 53913 Swisttal-Miel

Schlossallee 1, 53913 Swisttal-Miel Öffnungszeiten: Dienstag bis Sonntag: 12 bis 22 Uhr, Montag Ruhetag

Dienstag bis Sonntag: 12 bis 22 Uhr, Montag Ruhetag Kontakt: 02226 9078807, belderbusch.de

Redüttchen

Im Redüttchen wird das Menü zum Gänseessen mit Eismeersaibling, Gänseleber und Kürbissuppe serviert. Das Gänseessen beginnt am 11. November. Auch in diesem Jahr bietet das Restaurant eine „Gans to go“ an, es gibt auch eine vegetarische Alternative.

Adresse: Kurfürstenallee 1, 53177 Bonn, Bad Godesberg

Kurfürstenallee 1, 53177 Bonn, Bad Godesberg Öffnungszeiten: Dienstag bis Samstag: ab 18 Uhr

Dienstag bis Samstag: ab 18 Uhr Kontakt: 0228 68898840, reduettchen.de

Gasthaus Nolden

Die Familiengeschichte Nolden führt bis in das Jahr 1904 zurück, als das Gasthaus in Endenich übernommen wurde. Nach vier Generationen und diversen Renovierungen ist das Restaurant in Bonn Kult. Ofenfrische Gänsekeulen serviert das Restaurant voraussichtlich ab dem 1. November.

Adresse: Magdalenenstr. 33, 53121 Bonn-Endenich

Magdalenenstr. 33, 53121 Bonn-Endenich Öffnungszeiten: Montag bis Sonntag: 11.30 bis 14 Uhr und ab 17 Uhr, Küche bis 21,30 Uhr

Montag bis Sonntag: 11.30 bis 14 Uhr und ab 17 Uhr, Küche bis 21,30 Uhr Kontakt: 0228 623304, gasthaus-nolden.de

Restaurant Tannenhof

Das Restaurant Tannenhof in Königswinter bietet im November wechselnde Aktionswoche an. Dann stehen auch Gänsekeulen mit Rotkohl, Knödel und Bratapfel auf der Speisekarte. Die Speisen werden auch weiterhin zum Abholen angeboten.

Adresse : Bellinghausener Straße 50, 53639 Königswinter-Oberpleis

: Bellinghausener Straße 50, 53639 Königswinter-Oberpleis Öffnungszeiten : Mittwoch bis Samstag 11.30 bis 14 Uhr und 17 bis 21 Uhr, Sonntags 10 bis 14 und 17 bis 21 Uhr

: Mittwoch bis Samstag 11.30 bis 14 Uhr und 17 bis 21 Uhr, Sonntags 10 bis 14 und 17 bis 21 Uhr Kontakt: 02244 2043, restaurant-tannenhof.net

Restaurant Weinmühle

Ab dem 4. November beginnt im Restaurant Weinmühle in Oberdollendorf die Gänsesaison. Zu den Hauptgerichten gehören Brust und Keule von der Gans, zu denen Rotkohl, Kartoffelkloß, Maronen und Bratapfel serviert werden.

Adresse : Lindenstraße 7, 53639 Königswinter

: Lindenstraße 7, 53639 Königswinter Öffnungszeiten : Mittwoch bis Samstag 16 bis 22 Uhr, Sonntag 11.30 bis 15 Uhr und 16.30 bis 21.30 Uhr

: Mittwoch bis Samstag 16 bis 22 Uhr, Sonntag 11.30 bis 15 Uhr und 16.30 bis 21.30 Uhr Kontakt: 02223 21813, weinmühle.net

Zum Alten Fritz

Das Landgasthaus Zum Alten Fritz bietet vom 3. November bis zum 12. Dezember verschiedene Gänse- und Entengerichte an. Auf der Speisekarte stehen unter anderem Gans gefüllt mit Nüssen, Maronen, Pflaumen, Äpfeln und Zwiebeln oder geschmorte Gänsekeule. Auch in diesem Jahr gibt es die Aktion „Gans zu Hause“, bei der das Gänseessen abgeholt werden kann.

Adresse : Eitorfer Straße 11, 53567 Asbach-Löhe

: Eitorfer Straße 11, 53567 Asbach-Löhe Öffnungszeiten : Mittwoch bis Samstag ab 17 Uhr, Sonntag 11.30 bis 15 und 16.30 bis 22 Uhr

: Mittwoch bis Samstag ab 17 Uhr, Sonntag 11.30 bis 15 und 16.30 bis 22 Uhr Kontakt: 02683 7230, www.alter-fritz.de

Gasthaus auf dem Oelberg

Ab dem 1. November kommt im Gasthaus auf dem Oelberg im Siebengebirge Weihnachtsgans auf den Tisch. In rustikaler Atmosphäre wird hier eine halbe Gänsebrust mit selbstgemachten Klößen, glasierten Maronen und Rotkohl serviert.

Adresse: Oelbergringweg 100, 53639 Königswinter

Oelbergringweg 100, 53639 Königswinter Öffnungszeiten : Mittwoch bis Freitag 10 bis 20 Uhr, Samstag 9 bis 20 Uhr, Sonntag 9 bis 18 Uhr

: Mittwoch bis Freitag 10 bis 20 Uhr, Samstag 9 bis 20 Uhr, Sonntag 9 bis 18 Uhr Kontakt: 02223 21919, www.gasthaus-oelberg.de

Restaurant Assenmacher

Neben der historischen Doppelkirche in Schwarzrheindorf hat das Restaurant Assenmacher seinen Platz. Im Restaurant wird gutbürgerliche Küche serviert und auf der Zusatzkarte sind auch saisonale Gerichte wie Gänsebraten zu finden. Das Restaurant bietet auch in diesem Jahr wieder Gänsebraten „to go“ an.

Adresse: Stiftsstraße 2, 53225 Bonn

Stiftsstraße 2, 53225 Bonn Öffnungszeiten : Mittwoch bis Sonntag 17 bis 22 Uhr

: Mittwoch bis Sonntag 17 bis 22 Uhr Kontakt: 0228 4298089, restaurant-assenmacher.de

Kleine Beethovenhalle

Die Kleine Beethovenhalle in Muffendorf ab dem 1. November ganze Gänse ab vier Personen an. Dazu werden Klöße, hausgemachter Rotkohl,Maronen, und Preiselbeeren serviert. Reservierungen sollten eine Woche im Voraus erfolgen.

Adresse: Muffendorfer Hauptstraße 22, 53177 Bonn

Muffendorfer Hauptstraße 22, 53177 Bonn Öffnungszeiten: Mittwoch bis Sonntag 18 bis 23 Uhr

Mittwoch bis Sonntag 18 bis 23 Uhr Kontakt: 0228/36996170; www.kleine-beethovenhalle.de

Bundeshäuschen

Das Café und Restaurant Bundeshäuschen bietet ab dem 1. November Gänse-Spezialitäten - auch außer Haus - an. Ganze Gänse gibt es auf Vorbestellung.

Adresse: Oberkasseler Ufer 4, 53227 Bonn

Oberkasseler Ufer 4, 53227 Bonn Öffnungszeiten: Dienstag bis Sonntag 11.30 bis 21.30 Uhr (Küche bis 20.30 Uhr)

Dienstag bis Sonntag 11.30 bis 21.30 Uhr (Küche bis 20.30 Uhr) Kontakt: www.bundeshaeuschen.de

Es handelt sich hierbei um eine Auflistung von Restaurants, die keinen Anspruch auf Vollständigkeit hat oder objektiven Kriterien gefolgt wäre. Es handelt sich auch nicht um eine Rangfolge. Fehlt Ihnen etwas in der Auflistung? Schicken Sie uns eine E-Mail an online@ga.de.

