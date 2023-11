GA gelistet Diese Restaurants in Bonn und der Region bieten Gänse-Gerichte an

Im Redüttchen wird das Menü zum Gänseessen mit geflämmtem Filet vom weißen Heilbutt, Hafermastgans und Hefeküchlein serviert. Als vegetarische Alternative wird Trüffel-Tagliatelle statt Gans serviert. Auch in diesem Jahr bietet das Restaurant ab dem 11. November „Gans to go“ an: Brust und Keule von der Hafermastgans können mit glasierten Maronen, Rotkohl und Kartoffelklößen servierfertig abgeholt werden. Infos über Reservierungen und Preise gibt es auf der Webseite.