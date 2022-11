GA gelistet : Diese Restaurants in Bonn und der Region bieten Gänse-Gerichte an

Vor allem im November und Dezember bieten viele Restaurants Gans-Gerichte an. Foto: Florian Schuh

Service Bonn/Region Im November beginnt traditionell die Gänsezeit. Einige Restaurants in Bonn und der Region bieten wieder spezielle Gänsegerichte an. Wir geben einen Überblick.

Maternus

Seit 1931 gibt es das Restaurant Maternus in Bad Godesberg. Vor einigen Jahren eröffnete das Gasthaus mit neuen Betreibern - doch die Mischung aus klassisch deutscher Küche und dem Drang nach Außergewöhnlichem blieb. In diesem Jahr beginnt das traditionelle Gänseessen wie im letzten Jahr bereits wieder am 1. November und geht bis zum 26. Dezember.

Adresse: Löbestraße 3, 53173 Bonn (Bad Godesberg)

Löbestraße 3, 53173 Bonn (Bad Godesberg) Öffnungszeiten: täglich ab 17 Uhr, an Feiertagen ab 12 Uhr (Küche jeweils bis 22 Uhr), Sonntag ist Ruhetag

täglich ab 17 Uhr, an Feiertagen ab 12 Uhr (Küche jeweils bis 22 Uhr), Sonntag ist Ruhetag Kontakt: 0228 362851, restaurant-maternus.de

Graf Belderbusch auf Schloss Miel

Zusammen mit Beifußjus, Kartoffelklößen, Preiselbeerrotkohl, Rosenkohl und Marzipanapfel wird im Restaurant Graf Belderbusch Gans serviert. Gäste können die Gans im Festsaal auf Schloss Miel essen oder als "Gans to go" zum Weihnachtsessen bestellen.

Adresse: Schlossallee 1, 53913 Swisttal-Miel

Schlossallee 1, 53913 Swisttal-Miel Öffnungszeiten: Dienstag bis Sonntag von 12 bis 22 Uhr, Montag Ruhetag

Dienstag bis Sonntag von 12 bis 22 Uhr, Montag Ruhetag Vorbestellungen: rechtzeitig telefonisch oder auch online

rechtzeitig telefonisch oder auch online Kontakt: 02226 9078807, belderbusch.de

Redüttchen

Im Redüttchen wird das Menü zum Gänseessen mit Eismeersaibling, Gänseleber und Kürbissuppe serviert. Das Gänseessen beginnt am 11. November. Auch in diesem Jahr bietet das Restaurant eine „Gans to go“ an, es gibt auch eine vegetarische Alternative mit Pilzen. Infos über Reservierungen und Preise gibt es auf der Webseite.

Adresse: Kurfürstenallee 1, 53177 Bonn, Bad Godesberg

Kurfürstenallee 1, 53177 Bonn, Bad Godesberg Öffnungszeiten: Dienstag bis Samstag ab 18 Uhr

Dienstag bis Samstag ab 18 Uhr Kontakt: 0228 68898840, reduettchen.de

Kleine Beethovenhalle

Die Kleine Beethovenhalle in Muffendorf bietet ab dem 1. November ganze Gänse ab vier Personen an. Dazu werden Klöße, hausgemachter Rotkohl, Maronen, und Preiselbeeren serviert. Reservierungen sollten eine Woche im Voraus erfolgen.

Adresse: Muffendorfer Hauptstraße 22, 53177 Bonn

Muffendorfer Hauptstraße 22, 53177 Bonn Öffnungszeiten: im Oktober: Donnerstag bis Sonntag von 18 bis 23 Uhr; ab November: Mittwoch bis Sonntag von 18 bis 23 Uhr

im Oktober: Donnerstag bis Sonntag von 18 bis 23 Uhr; ab November: Mittwoch bis Sonntag von 18 bis 23 Uhr Kontakt: 0228/36996170; www.kleine-beethovenhalle.de

Bundeshäuschen

Das Café und Restaurant Bundeshäuschen bietet ab dem 1. November Gänse-Spezialitäten - auch außer Haus - an. Ganze Gänse gibt es auf Vorbestellung.

Adresse: Oberkasseler Ufer 4, 53227 Bonn

Oberkasseler Ufer 4, 53227 Bonn Öffnungszeiten: Dienstag bis Sonntag 11.30 bis 21.30 Uhr (Küche bis 20.30 Uhr)

Dienstag bis Sonntag 11.30 bis 21.30 Uhr (Küche bis 20.30 Uhr) Kontakt: 0228 441103, www.bundeshaeuschen.de

Haus am Rhein

An der Promenade des Beueler Rheinufers liegt das „Haus am Rhein“. Hier können Gäste über die Sankt-Martins-Zeit hinaus nach Vorbestellung Gans essen. Angeboten wird eine mit Rosinen, Äpfeln, Pflaumen und Maronen gefüllte Gans an Rotkohl und Serviettenknödeln. Die Gans wird am Tisch tranchiert.

Adresse: Elsa-Brändström-Straße 74, 53227 Bonn

Elsa-Brändström-Straße 74, 53227 Bonn Öffnungszeiten: Dienstag bis Samstag von 11.30 bis 22 Uhr, Sonntag von 11.30 bis 18 Uhr

Dienstag bis Samstag von 11.30 bis 22 Uhr, Sonntag von 11.30 bis 18 Uhr Kontakt: 0228 465307, info@haus-am-rhein.de

Es handelt sich hierbei um eine Auflistung von Restaurants, die keinen Anspruch auf Vollständigkeit hat oder objektiven Kriterien gefolgt wäre. Es handelt sich auch nicht um eine Rangfolge. Fehlt Ihnen etwas in der Auflistung? Schicken Sie uns eine E-Mail an online@ga.de.

(ga)