GA gelistet : Diese Restaurants in Bonn und der Region bieten Gänse-Gerichte an

Diese Restaurants in Bonn und der Region bieten Gänse-Gerichte an

Service Bonn/Region Im November beginnt traditionell die Gänsezeit. Einige Restaurants in Bonn und der Region bieten wieder spezielle Gänsegerichte an. Wir geben einen Überblick.

Maternus

Seit 1931 gibt es das Restaurant Maternus in Bad Godesberg. Vor einigen Jahren eröffnete das Gasthaus mit neuen Betreibern - doch die Mischung aus klassisch deutscher Küche und dem Drang nach Außergewöhnlichem blieb. In diesem Jahr beginnt das traditionelle Gänseessen wie im letzten Jahr bereits wieder am 1. November und geht bis zum 26. Dezember.

Graf Belderbusch auf Schloss Miel

Zusammen mit Beifußjus, Kartoffelklößen, Preiselbeerrotkohl, Rosenkohl und Marzipanapfel wird im Restaurant Graf Belderbusch Gans serviert. Gäste können die Gans im Festsaal auf Schloss Miel essen oder als "Gans to go" zum Weihnachtsessen bestellen.

Redüttchen

Im Redüttchen wird das Menü zum Gänseessen mit Eismeersaibling, Gänseleber und Kürbissuppe serviert. Das Gänseessen beginnt am 11. November. Auch in diesem Jahr bietet das Restaurant eine „Gans to go“ an, es gibt auch eine vegetarische Alternative mit Pilzen. Infos über Reservierungen und Preise gibt es auf der Webseite.