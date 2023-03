Gin, Whisky und Absinth Hier werden in Bonn und der Region Spirituosen-Tastings angeboten

Die Feierabendlounge bietet Gastronomen, Firmen und Privatpersonen verschiedenste Proben und Tastings an. Darunter sind Whiskytastings, Spirituosen-Degustationen und Weinproben. Interessenten können verschiedene Tastingpakete für individuelle Termine buchen oder an den offenen Tastingterminen teilnehmen. Beim Tastingpaket „Whisky for Beginners“ erlernen Teilnehmer die Grundlagen der Geschichte, Herkunft und Herstellungsweise von Whisky, verkosten fünf Proben schottischen Whiskys und lernen, diese in „Nosing-Gläsern“ zu verkosten. Die Feierabendlounge empfiehlt, vor dem Tasting genügend und nicht zu würzige Speisen zu essen und auf das Rauchen zu verzichten, um das Geschmacksempfinden nicht zu beeinträchtigen.