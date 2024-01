Neue Ära in der Dorfkneipe Die „Hubertusklause“ in Geislar hat neue Gastgeber

Seit die Gaststätte Zur Eintracht vor rund einem Vierteljahrhundert endgültig von der Bildfläche verschwand, ist die Hubertusklause die einzige verbliebene Gastronomie in Geislar, dem nördlichsten Ortsteil im Bonner Stadtbezirk Beuel. Jetzt hat in der urigen Dorfkneipe eine neue Ära begonnen. Marcus Kurth (49) und Nancy Susewind (43), auch privat ein Paar, sind die neuen Gastgeber im Wirtshaus an der Abtstraße, schräg gegenüber dem Dorfplatz. Zuvor hatten sie in Bornheim-Brenig das Restaurant „Komedo – Gastronomie im Römerhof“ in der dortigen Golfanlage geführt. Ihre Philosophie für das Komedo in der Hubertusklause? „Die Kneipe ins 21. Jahrhundert bringen und als zentraler Punkt des Dorflebens authentisch sein“, sagt Marcus Kurth. Es habe kein Grund bestanden, an dem gemütlichen Ambiente der Hubertusklause etwas zu verändern. Markante Ausnahme: die Musik. Ab sofort wird Rockmusik laufen „und zu späterer Stunde gern auch mal Metal und Gothic“, so das sympathische Duo. Rund 40 Plätze sind im Thekenbereich vorhanden, im Saal bis zu 100 Plätze und auf der überdachten Terrasse kommen weitere 40 hinzu. Für die Kegelbahn im Haus sind noch ein paar Termine frei. Zum Portfolio zählt auch umfangreiche Veranstaltungstechnik wie Soundsystem, Mikrofone, DJ und Beamer.