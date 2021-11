Frisch entdeckt : „Il Mattone“ bringt italienische Nostalgie auf den Brüser Berg

Brüser Berg Das Restaurant „il mattone“ findet auf dem Brüser Berg eine neue Heimat. Damit bringt Familie Aydogdu italienische Nostalgie und mediterrane Gerichte in den Stadtteil.

Im Italienischen hat „il mattone“ mehrere Bedeutungen, heißt aber in erster Linie Ziegel oder Backstein. Melih Aydogdu, seine Ehefrau Özgül und sein Bruder Kaan führten von 2012 bis 2016 im Bonner Ortsteil Buschdorf die Pizzeria „Backstein“, leiteten dann nach einem Umzug nach Baden-Württemberg das „Il Mattone“ im dortigen Oberkirch, bevor sie unter dem gleichen Namen bis Mai 2021 ein Restaurant in Meckenheim betrieben. Jetzt hat die Familie Aydogdu mit der mediterranen Küche ihres „Mattone“ auf dem Brüser Berg in Bonn eine neue Heimat gefunden.