Indische Küche Das sind Bonns beliebte indische Restaurants

Mehrere Restaurants liefern ihr Essen in Bonn selbst aus, andere beteiligen sich an Lieferservice-Angeboten wie Lieferando - das Maharaja an der Bahnhofstraße in Duisdorf zum Beispiel, bei dem es neben einer Vielzahl an klassischen indischen Gerichten unter anderem auch Burger gibt. Im Maharaja gibt es auch indisches Dessert wie Gulab Gamun. Auch das Sher Pur hat neben Pizza, Burger und Salat auch eine indische Speisekarte mit Fleisch, Fisch, vegetarischen Gerichten und verschiedenen Biryani. Das Sher Pur liegt an der Beueler Straße, liefert aber im ganzen Bonner Stadtgebiet.