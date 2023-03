Interview mit Johann Lafer „Es muss nichts Aufwendiges sein“

Persönlich

Die Karrieres als Sternekoch, Gastro-Unternehmer, Autor und Star von Kochshows im Fernsehen war Johann Lafer nicht in die Wiege gelegt. Lafer, 1957 geboren, wuchs als Sohn einer Landwirtsfamilie in dörflicher Umgebung in der Steiermark auf. Seine Karriere als Koch begann er im Berliner Hotel Schweizer Hof, verfeinerte seine Kenntnisse in Hamburg, Paris und München (in Eckart Witzigmanns Drei-Sterne-Restaurant „Aubergine“). Seinen ersten eigenen Michelin-Stern erkochte Lafer 1983 im „Le Val d’Or“ in Guldental. Mehrere seiner Restaurants erhielte später diese Auszeichnung.

TV-Koch

Seit Mitte der 1980er Jahre tritt der Österreicher in TV-Kochsendungen auf. Von 2006 bis 2017 lief zum Beispiel die Küchenshow „Lafer! Lichter! Lecker!“ Der begeisterte Hubschrauberpilot ist außerdem Autor mehrer Kochbücher und betreibt im Hunsrück-Ort Guldental eine Kochschule. Unter anderem wegen Steuerhinterziehung wurde Lafer 2016 zu einer Bewährungsstrafe und Geldbuße verurteilt. pfu

GA-Verlosung

In Bonn tritt Johann Lafer demnächst live auf: Am Samstag, 15. April, ist er im Grandhotel Petersberg mit seiner Kochshow „Lafer live genießen“ zu Gast. Der General-Anzeiger verlost für die Veranstaltung drei mal zwei Eintrittskarten im Wert von je 392 Euro. Viel Spaß beim Gewinnen.

Teilnahme erst ab 18 Jahren möglich; ausgeschlossen sind Mitarbeitende der General-Anzeiger Bonn GmbH oder verbundener Unternehmen. Das Los entscheidet. Die TeilnehmerInnen werden schriftlich benachrichtigt. Die Hotline ist bis Donnerstag, 30.3., 24 Uhr, freigeschaltet.