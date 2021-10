GA gelistet : Hier kann man in Bonn und der Region italienisch essen

In Bonn gibt es viele gute italienische Restaurants (Symbolbild). Foto: dpa-tmn/Doreen Hassek

Bonn/Region Pizza, Pasta, Antipasti - in diesen elf Restaurants kann man echtes italienisches Flair erleben und italienische Küche genießen. Das sind die Lieblingsitaliener unserer Redaktion.

Von Katharina Weber und David Schöngarth

Geschmäcker ja ziemlich unterschiedlich, aber bei einer Handvoll Italiener in Bonn und der Region ist sich der GA einig: Pizza und Pasta sollte man hier einmal selbst vor Ort probiert haben. Sei es die wagenradgroße Pizza bei Tuscolo oder Piazza San Paolo, die geschmacklich ein Stück Sizilien mit nach Bonn gebracht haben. Die folgenden Restaurants haben uns besonders begeistert.

Ristorante - Pizzeria Tivoli

Das Tivoli wurde 1964 ursprünglich als Eisdiele eröffnet, später kamen Pizza und Pasta dazu. Heute führt Graziella Mezzarana das Restaurant in zweiter Generation; gegründet haben das Tivoli ihre italienischen Eltern. Mit 57 Jahren gilt das Restaurant heute als älteste Pizzeria Bonns. Neben Pizza und diversen Nudelgerichten kann das Restaurant mit Anitpasti sowie Fisch- und Fleischvariationen auftrumpfen.

Das Essen kann auch zum Selbstabholen bestellt werden. In diesem Fall gibt es einen Rabatt von zehn Prozent.

Adresse: Friedrich-Breuer-Straße 91, 53225 Bonn-Beuel

Öffnungszeiten: Dienstag bis Sonntag von 11.30 bis 14.30 Uhr und 17.30 bis 22.30 Uhr, Montag Ruhetag

Kontakt: 0228 470651 (Reservierung nur telefonisch), www.tivoli-bonn.de

Ristorante Bacco

Im Sommer verspricht das Bacco einen Ultrakurzurlaub: Der Biergarten befindet sich auf einer von hohen Hecken umsäumten Terrasse mit Springbrunnen und schattenspendendem Astgeflecht. Innen erwartet die Gäste dank Wänden in leuchtenden Farben und einer Einrichtung in dunklem Holz mediterrane Wohlfühlatmosphäre.

Kulinarisch weiß das Restaruant ebenso zu begeistern: Zu empfehlen sind zum Beispiel Kalbsleber mit Butter und Salbei oder die Pizza Bacco mit Parmaschinken, Rucola und Parmesan.

Adresse: Oppelner Straße 2, 53119 Bonn-Tannenbusch

Öffnungszeiten: Dienstag bis Freitag von 12 bis 14.30 Uhr und von 17 bis 22; Samstag von 17 bis 22.30 Uhr; Sonntag von 12 bis 14.30 Uhr und von 17 bis 21 Uhr; Montag Ruhetag

Ristorante - Pizzeria Valtellina

Benannt ist das Restaurant nach dem gleichnamigen italienischen Alpental. "Das Veltlin im Norden Italiens ist eine Region mit großartiger Natur, hervorragenden Weinen und köstlichen Spezialitäten.", steht auf der Homepage. Davon kann man sich vor Ort selbst überzeugen: Importiert werden zum Beispiel Spezialitäten wie Bresaola, luftgetrocknetes Rindfleisch und ausgesuchte Weine.

Adresse: Villichgasse 2d, 53177 Bonn

Öffnungszeiten: täglich von 12 bis 22 Uhr, Dienstag Ruhetag

Tuscolo

Das Tuscolo gibt es in der Region gleich drei Mal: zwei Mal in Bonn, und ein Mal in Siegburg. Seit über 40 Jahren bietet das Tuscolo Speisen made in Italy als Familienunternehmen. Bekannt ist das Restaurant für seine riesigen Pizzen mit dünnem Boden und viel Belag: Nicht selten lassen sich die Gäste die Reste für zuhause einpacken.

Wer nicht genug Verschiedenes auf seiner Pizza haben kann, kann etwa die "Super, Super, Super Speziale" mit Steinpilzen, Rinderfiletstreifen, Speck, Rucola, Zwiebeln, Knoblauch, frischen Tomaten und Parmesanspänen bestellen.

Adresse: Münsterblick: Gerhard-von-Are-Straße 8, 53111 Bonn-Innenstadt | Frankenbad: Kaiser-Karl-Ring 63, 53111 Bonn-Nord | Siegburg: Holzgasse 36, 53721 Siegburg

Öffnungszeiten: täglich von 11.30 bis 23.30 Uhr

Kontakt: 0228 429-766-05, tuscolo-muensterblick.de | 0228 694 665, tuscolo-frankenbad.de | 02241 916 11-34, tuscolo-siegburg.de | 0221 5981 4939

Ristorante - Pizzeria La Vita

Ein Italiener mit Herz für Kinder ist La Vita. Die kleinen Besucher können sich über einen Spielplatz freuen, außerdem werden in regelmäßigen Abständen Kindergeburtstage in Kombination mit einem Pizza-Backkurs veranstaltet.

Von Antipasti über Carne und Pesce bis hin zur Suppe: Gäste werden hier von A bis Z verwöhnt. Auf 36 Jahre Tradition kann das La Vita zurückschauen. Laut eigener Aussage speisten dort schon Persönlichkeiten wie Hans-Dietrich Genscher und Joschka Fischer, Rainer Barzel, Hans Apel, Wolfgang Niedecken und Eros Ramazzotti. Das Restaurant ist barrierefrei.

Adresse: Kessenicher Straße 165, 53129 Bonn-Dottendorf

Öffnungszeiten: Dienstag bis Freitag 18 bis 21 Uhr, Samstag und Sonntag 12 bis 14 Uhr und 18 bis 21 Uhr, Montags Ruhetag

Borsalino Da Enzo

Als "bester Italiener in Siegburg" wird das Restaurant auf Tripadvisor bezeichnet. Pizza, Pasta und Risotto können begeistern, genauso wie das Preis-Leistungs-Verhältnis. Das Ambiente ist schlicht gehalten. Im Sommer kann man im Innenhof draußen essen.

Adresse: Verbindungsweg 3, 53721 Siegburg

Öffnungszeiten: Montag bis Sonntag von 12 bis 14 Uhr und von 17.30 bis 21 Uhr

Kontakt: 02241 643-90

La Riviera

Genuss für Auge und Gaumen erwartet die Besucher auf den Tellern im La Riviera in Poppelsorf. Leckere Pasta, hausgemachte Pizza und saftige Fleischgerichte finden sich hier; für Begeisterung sorgen aber vor allem die Vorspeisen aus der Theke. Schlichtes Ambiente, dafür familiäre Atmosphäre garantieren Giovanni Luca Ventre und Daniele Padovano seit 1981.

Adresse: Jagdweg 1, Bonn-Poppelsdorf

Öffnungszeiten: Montag bis Samstag 17.30 bis 22 Uhr, Sonntag 12 bis 14 Uhr und 17.30 bis 22.30 Uhr, Montag Ruhetag

Kontakt: 0228 22-9494

Piazza San Paolo

Sein Ambiente beschreibt das Lokal folgendermaßen: "Wie auf einer belebten Piazza eines typisch sizilianischen Städtchens direkt an der strada principale." Seit 1992 serviert der Familienbetrieb italienische Spezialitäten. So manch einer hat sich dem mediterranen Vorbild nach schon mit Fremden an den Tisch gesetzt und verabschiedete sich später von ihnen als Freunde.

"Sizilianisch-mediterrane Lebensfreude und der Genuss an gutem Essen" stehen hier in Form von Antipasti, Suppen und Salaten, frischen Fisch- und Fleischspezialitäten sowie hausgemachten Nudel- und Reisgerichten, vielfältigen Pizzaspezialitäten, sizilianischen Desserts, Weinen und Spirituosen auf der Speisekarte. Auf Wunsch werden die Gerichte gluten-, laktosefrei oder vegan zubereitet. Bestimmte Gerichte können auf einer separaten Karte zum Mitnehmen bestellt werden.

Adresse: Lengsdorfer Hauptstraße 14, 53127 Bonn-Lengsdorf

Öffnungszeiten: Dienstag bis Freitag und Sonntag von 12 bis 14.30 Uhr sowie von 18 bis 22.30 Uhr; Samstag von 18 bis 22.30 Uhr; Montag Ruhetag

Kontakt: 0228 25 85 96 (Reservierung nur telefonisch), www.piazza-san-paolo.de

Il Punto

Nur einen Steinwurf vom Hofgarten entfernt, bietet Il Punto gehobene italienische Küche. Ergänzt wird das Angebot von weiteren ausgesuchten Köstlichkeiten aus dem Mittelmeerraum. Qualität, Tradition sowie saisonale und regionale Spitzenprodukte sind hier die Zauberwörter. 1996 öffnete das Restaurant. Seitem haben im Il Punto laut Chef Ettore Di Pietrantonio schon politische Größen wie Gerhard Schröder oder Helmut Kohl gegessen.

In den Sommermonaten lädt die Blumenterrasse mit typisch italienischer Bepflanzung Gäste zum Verweilen ein, das Ambiente kommt allgemein elegant daher. Die Karte besticht durch Gerichte wie Kalbscarpaccio mit Birne und Sommertrüffel, Fettucine mit Sepia und Weißweinsauce oder Seeteufelmedaillon an Tomaten-Safranjus. Trockene Kehlen finden in einer Auswahl edler Grappas und Digestifs Erlösung.

Adresse: Lennéstraße 6, 53113 Bonn

Öffnungszeiten: Freitag bis Mittwoch von 12 bis 14.30 Uhr sowie von 18 bis 22.30 Uhr; Donnerstag Ruhetag

Ristorante Italiano Remise

Familie Parisi zaubert in der Remise in Siegburg piemontesische, toscanische und ligurische Köstlichkeiten auf den Tisch. Dazu gehören Steaks von Edelrindern, Filet vom Schwein aus der Toscana und fangfrische Meeresfrüchte. Die Zutaten sind dabei stets hochwertig und naturbelassen - wie es sich für ein Gourmetrestaurant gehört.

Das Flair ist bewusst gehoben, doch trotzdem familiär. Gespeist werden kann im Wintergarten, bei schönem Wetter auf der Terrasse und im toskanisch anmutenden Innenhof. Die Weinstube im Obergeschoss bietet bis zu 35 Gästen Platz für einen ungestörten Abend.

Adresse: Haufeld 2a, 53721 Siegburg

Öffnungszeiten: Montag bis Samstag von 12 bis 14.30 Uhr und 18 bis 22 Uhr; Sonntag von 12 bis 15 Uhr

Piazza Siciliana da Sebastiano

Schnörkellos eingerichtet, dafür bei den Speisen umso überzeugender: Das Restaurant Piazza Siciliana da Sebastiano in Sankt Augustin ist für viele Stammgäste "der Italiener in der Region". Die wechselnde Tageskarte, Vorspeiseplatten und lecker zubereitete Seezunge überzeugen die Besucher. Beim Service ist der italienisch familiäre Charme zu spüren und auch die umfangreiche Speisekarte dürfte für jeden Geschmack etwas zu bieten haben.

Adresse: Kölnstraße 92, 53757 Sankt Augustin

Öffnungszeiten: Dienstag bis Sonntag von 12 bis 15 Uhr und von 17.30 bis 23 Uhr, Montag ist Ruhetag