Jubiläum bei Kabel Eins Welche Spuren „Mein Lokal, Dein Lokal“ in Bonn hinterlassen hat

Im November 2020 drehte „Mein Lokal, dein Lokal“ zum dritten Mal in Bonn und der Region. Damals traten Farid Mardani mit seinem spanischen Restaurant Tio Pepe in der Brüdergasse, Martina Kuhnert, Inhaberin und Köchin des Restaurants „Deutschlandreise“ in Godesberg, Geschäftsführer Jens Böhlitz mit dem Sinnfony in Remagen-Oberwinter, Jens Pfannkuch mit seinem Lokal Stellwerk in Meckenheim und Felix Heyne mit dem Bierthe in Troisdorf gegeneinander an. Auch drei Jahre später sind alle fünf Lokale, die damals gegeneinander antraten, weiterhin geöffnet.