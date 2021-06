GA gelistet : Diese Bonner Cafés sind auf Kaffee spezialisiert

Kaffee ist das beliebteste Getränk der Deutschen. Foto: dpa/Ulrich Perrey

Bonn Kaffee ist so beliebt wie kein anderes Getränk in Deutschland. Wo gibt es in Bonn Bars und Cafés, die sich auf erlesene Sorten und gut gebrühten Kaffee und Espresso konzentrieren? Wir geben einen Überblick.

Kaffee gehört für viele Menschen dazu - ob als Cappuccino zum perfekten Start in den Morgen, als schwarzer Kaffee zum Wachwerden oder nach dem Mittagessen in Form eines Espresso. Diese Cafés und Bars in Bonn haben sich auf Kaffee und Espresso spezialisiert:

Kaffeekontor Bonn

Christiane Hattingen liebt Kaffee, besonders guten Kaffee, den sie selbst im Bonner Kaffeekontor röstet und verkauft. Am Rande der Altstadt befindet sich seit 2011 die Rösterei, die Kaffeegetränke zum sofortigen Verzehr anbietet und zahlreiche Filterkaffeesorten, Espressoblends und sogar Kaffeemaschinen verkauft. Hattingen bietet außerdem Seminare an, die sich ganz grundlegend mit Kaffee oder besonders mit dem optimalen Rösten beschäftigen.

Adresse: Mauerseglerweg 24, 53127 Bonn

Mauerseglerweg 24, 53127 Bonn Öffnungszeiten der Rösterei: Dienstag bis Freitag 11 bis 18 Uhr, Samstag 10 bis 16 Uhr

Dienstag bis Freitag 11 bis 18 Uhr, Samstag 10 bis 16 Uhr Telefon: 0228 96106884

0228 96106884 Webseite: kaffeekontor-bonn.com

Kessel’s Espresso Studio

Mit dem Ziel, das Flair des italienischen „Dolce Vita“ mit dem Rheinland bekannt zu machen, startete Inhaber Frank Kessel 1991 mit dem Espresso Studio. Seitdem bietet er seinen Kunden an der italienischen Espressobar mehr als 30 Variationen des starken Kaffees in Miniaturform an. Daneben gibt es regionale Spezialitäten an Gebäck und Süßwaren. Kleine Kinder bekommen „Cappuccino per Bambini“, einen warmen Kakao mit Milchschaum und Schokoherz.

Adresse: Friedrichstraße 54, 53111 Bonn

Friedrichstraße 54, 53111 Bonn Öffnungszeiten: Montag bis Samstag 10 bis 18 Uhr

Montag bis Samstag 10 bis 18 Uhr Telefon: 0228 656433

0228 656433 Webseite: kessels-espresso-studio.de

Black Coffee Pharmacy

Die Black Coffee Pharmacy bietet in ihren Espressobars in der Bonner Südstadt sowie in Rüngsdorf röstfrische Kaffeespezialitäten an. Selbstgebackene Kuchen, italienisches Gebäck, herzhafte Snacks sowie ein breites Frühstücksangebot sind ebenfalls auf der Speisekarte zu finden. Auch ein Roller der Black Coffee Pharmacy ist in der Stadt unterwegs, um den Kaffee mobil zu verkaufen. Eine mobile Bar kann für Hochzeiten, Geburtstage und andere Feiern gebucht werden. In Barista-Kursen bringen Experten die Kaffee-Geschichte näher.

Espressobar Südstadt: Bonner Talweg 46b, 53113 Bonn

Bonner Talweg 46b, 53113 Bonn Öffnungszeiten: Montag bis Freitag 8 bis 20 Uhr, Samstag und Sonntag 9 bis 19 Uhr

Montag bis Freitag 8 bis 20 Uhr, Samstag und Sonntag 9 bis 19 Uhr Telefon: 01511 0000595

01511 0000595 Shop Rüngsdorf: Ubierstraße 156, 53173 Bonn, Samstag 10 bis 14 Uhr

Ubierstraße 156, 53173 Bonn, Samstag 10 bis 14 Uhr Webseite: black-coffee-pharmacy.com

Café Kurt

Im Herzen von Poppelsdorf gelegen, fügt sich das Café Kurt gut in die Restaurantmeile der Clemens-August-Straße ein. Rustikal und gemütlich gestaltet, verbreitet das Café ein besonderes Ambiente. Das Team nennt Kaffee seine Leidenschaft, weshalb es unzählige Sorten und Herkünfte im Angebot gibt. Zusätzlich sind weitere Heiß- sowie Kaltgetränke, kleine Snacks, Kuchen sowie eine Frühstücksauswahl auf der Karte zu finden.

Adresse: Clemens-August-Straße 55, 53115 Bonn

Clemens-August-Straße 55, 53115 Bonn Öffnungszeiten: täglich von 9 bis 18 Uhr

täglich von 9 bis 18 Uhr Telefon: 0228 812 95515

0228 812 95515 Webseite: kurt-kaffee.de

Café Cultura

Das Café Cultura in Beuel und in der Südstadt bietet den Kaffee „Linea Classic“ aus der Rösterei Kona in Euskirchen an. Im ständigen Wechsel, so verspricht es die Webseite, können Kunden auch immer wieder andere Espresso-Varianten ausprobieren. Dazu gibt es italienisches Mandelgebäck und Torten.

Café „Das Cultura“ : Friedrich-Breuer-Str. 55, 53225 Bonn

Friedrich-Breuer-Str. 55, 53225 Bonn Öffnungszeiten: Montag bis Freitag 9 bis 17 Uhr, Samstag 9 bis 16.30 Uhr

Montag bis Freitag 9 bis 17 Uhr, Samstag 9 bis 16.30 Uhr Café Cultura Süd: Bonner Talweg 16, 53113 Bonn

Bonner Talweg 16, 53113 Bonn Öffnungszeiten: Montag bis Samstag 10 bis 17 Uhr

Montag bis Samstag 10 bis 17 Uhr Telefon: 0228 40387769 oder 0228 91808488

0228 40387769 oder 0228 91808488 Webseite: das-cultura.de

Bonner Espresso Studio

Im Bonner Espresso Studio gibt es nicht nur Kaffee, es handelt sich auch um einen Verkaufsladen für diverse Kaffeemaschinen. In der hauseigenen Werkstatt werden außerdem Reparaturen für Kaffeemaschinen angeboten.

Adresse: Siemensstraße 15, 53121 Bonn

Siemensstraße 15, 53121 Bonn Öffnungszeiten: Montag bis Freitag 9 bis 18 Uhr, Samstag 9 bis 16 Uhr

Montag bis Freitag 9 bis 18 Uhr, Samstag 9 bis 16 Uhr Telefon: 0228 9675823

0228 9675823 Webseite: bonnerespressostudio.eu

Es handelt sich hierbei um eine Auflistung an Läden in Bonn, die keinen Anspruch auf Vollständigkeit hat oder objektiven Kriterien gefolgt wäre. Es handelt sich ebenfalls nicht um eine Rangfolge. Die Reihenfolge ist willkürlich. Fehlt ein Café oder eine Bar in der Auflistung? Schicken sie uns eine E-Mail an online@ga.de.

(ga)