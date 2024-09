GA gelistet Diese Röstereien und Cafés in Bonn bieten guten Kaffee

Die Black Coffee Pharmacy bietet in ihren Espressobars in der Bonner Südstadt sowie in Rüngsdorf röstfrische Kaffeespezialitäten an. Selbst gebackene Kuchen, italienisches Gebäck, herzhafte Snacks sowie ein breites Frühstücksangebot sind ebenfalls auf der Speisekarte zu finden. Auch ein Roller der Black Coffee Pharmacy ist in der Stadt unterwegs, um den Kaffee mobil zu verkaufen. Eine mobile Bar kann für Hochzeiten, Geburtstage und andere Feiern gebucht werden. In Barista-Kursen bringen Experten die Kaffee-Geschichte näher.