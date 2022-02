Restaurantführer : Das Cosy Corner bringt Britsche Teekultur nach Königswinter

Britische Teekultur in der Poststation: Schotte Tony Child und Tochter Cassandra Foto: Barbara Frommann/BARBARA_FR0MMANNN

Königswinter In einer Serie stellt der General-Anzeiger Restaurants, Cafés, Kneipen, Weinlokale und Bars vor. Das Cosy Corner 1717 bringt seit 2019 Britische Teekultur in die historische Poststation in Königswinter.



Cosy Corner 1717

British Breakfast House in Königswinter

Gastgeber

Seit August 2019 Tony Child und Tochter Cassandra

Räumlichkeiten

Historische Poststation aus dem Jahr 1717: Bruchsteinmauern, dunkelgrüne Chesterfield-Sitzpolster, antike Buffets und Fotokunst-Galerie. Zwei Räume mit 40 Plätzen

Außenbewirtung

Terrasse vor dem Haus. 16 Plätze

Speiseangebot

Acht Frühstücksvarianten, u. a. Full English Breakfast 12,50 Euro, hausgemachte Scones mit clotted cream und Erdbeermarmelade 5,50 Euro, hausgebeizter Lachs mit Sahnemeerrettich und Brot 7,50 Euro, bis zu acht Kuchen wie Ingwer Cheesecake Stück 3,50 Euro

Getränkekarte

20 Teesorten, z. B. Schwarztee-Variation Builder‘s Brew im Mug (400ml) vier Euro, frischer Bio-Ingwer-Zitronentee vier Euro. Kaffeeröstungen von Heilandt (Köln), etwa Café Crema 2,80 Euro, Latte Macchiato vier Euro. Acht verschiedene Single Malt Whiskys aus Schottland (4 cl) je 9,50 Euro

Aktionen

Cornish Pasties sowie auf Vorbestellung: High Tea (29,50 Euro pro Person)

Gäste

Vom Enkelkind bis zu den Großeltern

Philosophie des Hauses

„Wir möchten unseren Gästen eine Auszeit vom Alltag bieten – quasi eine kulinarische Entführung in die britische Teekultur“, sagt Tony Child.

Öffnungszeiten

Di-Fr 10-18h, Sa und So 9-18h. Mo Ruhetag

Adresse

