„Gemeinsam genießen“ mit dem GA Kostprobe der Weine vom Neuen Mittelrhein

Vom Wirtschaftsjournalismus zu den Reben hat es Martin Sturm verschlagen, servierte einen 2022er Sauvignon Blanc. Das Metier muss also eine magische Anziehungskraft, denn auch Kay Thiel war vorher was anderes, nämlich Schauspieler am Kölner Schauspielhaus. Seit einiger Zeit tritt er mit Kay Weine an und überraschte die Gäste mit einem Riesling mit Kick, da er im Holzfass ausgebaut war. Sogar Pinot Noir kann der Mittelrhein, wie es Bernd Siebdrat der netten Runde bewies.