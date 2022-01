Restaurantführer : Das Restaurant „MontLiban“ bietet seinen Gästen traditionelle libanesische Küche in Wohlfühlatmosphäre

Falafel auf dem rechten Teller, Spinattaschen links: Libanesische Speisen, präsentiert von Chefkoch Gabi Deeb und Gastgeber Ghazi Sader (von links) Foto: Horst Müller

Bonn In einer Serie stellt der General-Anzeiger Restaurants, Cafés, Kneipen, Weinlokale und Bars vor. In dieser Woche werfen wir einen Blick auf das „MontLiban“ in Beuel.



MontLiban

Libanesisches Restaurant in Beuel

Gastgeber

Seit Juni 2019 Ghazi Sader und Salah Eddine El-Rachwani

Räumlichkeiten

Weinrote Wände mit goldfarbenen Verzierungen und dunklen Holzmöbeln. 70 Plätze

Außenbewirtung

Terrasse hinter dem Haus mit 20 Plätzen

Speiseangebot

Tabouleh (Tomaten, Petersilie, Zwiebeln, Weizenschrot, Minze in Olivenöl und Zitronensaft) 5,50 Euro, Kibbeh Bil Lahme (vier Weizenschrotbällchen mit Fleisch gefüllt, dazu Pinienkerne) sechs Euro, vegetarische Mäsa (Hummus, Auberginenpüree, Frischkäse, Weinblätter, Falafel, Spinattasche, Käseröllchen, frittiertes Gemüse) 14,50 Euro

Getränkekarte

Gaffel Kölsch und König Pilsener (0,33l) je 3,20 Euro sowie Weine aus dem Libanon: drei offene

(0,2l je fünf Euro) sowie sechs Flaschenpositionen je 22 Euro. Dattelsirup mit Pinienkernen (0,2l) 2,80 Euro, hausgemachte libanesische Zitronenlimonade mit Blumenwasser (0,2l) 2,90 Euro

Aktionen

Ab Januar 2022 Mittagsgerichte geplant

Gäste

Gemischtes Publikum

Philosophie des Hauses

„Der Gast soll sich bei uns wie zuhause fühlen, er soll satt und glücklich werden“, sagen Ghazi Sader und Salah Eddine El-Rachwani.

Öffnungszeiten

Mi-Sa 17-22h (ab Januar mittägliche Öffnung geplant), So 13-22h. Mo und Di Ruhetage

Adresse

Siegburger Str. 58, 53229 Bonn-Beuel, www.montliban.de

Kontakt