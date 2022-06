GA gelistet : Diese Lokale in Bonn und Umgebung bieten sonnige Terrassen

Die Rohmühle mit Terasse direkt am Rhein ist nur eines von vielen Sommerlokalen in Bonn und der Umgebung. Foto: Julian Huke Photography

Bonn Mit den Temperaturen im Sommer steigt auch die Ausflugslust. Zahlreiche Lokale in Bonn und Umgebung öffnen die Außenbereiche und werden zu sonnigen Sommerlokalen. Wir geben einen Überblick.



Sobald die Temperaturen in die Höhe klettern, ist das Bedürfnis nach Frischluft und Sonne groß. Restaurants, Gaststätten und Biergärten öffnen ihre Pforten und Terrassen und sorgen für ein wenig Urlaubsatmosphäre. Hier gibt es einen Überblick über Sommerlokale in Bonn und der Region, im Grünen und in der Stadt.

Lokale und Restaurants auf dem Land:

Weingut Kloster Marienthal

Auf dem Weingut Kloster Marienthal an der Ahr können sich Wanderer und Ausflügler stärken: mit einer großen Auswahl an Wein und hausgemachten Kuchen und Flammkuchen. Der Außenbereich befindet sich im grünen Klostergarten und bietet eine besondere Atmosphäre unter freiem Himmel.

Adresse: Klosterstraße 3-5, 53507 Dernau-Marienthal

Kontakt: Tel. 02641 98060

Öffnungszeiten: Weinverkauf und Gastronomie täglich von 11 bis 18.30 Uhr

Gaststätte Zur Siegfähre

Die Gaststätte Zur Siegfähre in Troisdorf liegt direkt an der Sieg im Grünen und ist ein beliebtes Ausflugsziel. Sie bietet eine weiträumige Terrasse und eine große Speise - und Getränkekarte.

Adresse: Zur Siegfähre 7, 53844 Troisdorf Bergheim

Kontakt: siegfaehre@web.de, Tel. 0228 475547

Öffnungszeiten: täglich 9.30 bis 22.30 Uhr, Sonn- und Feiertage 9 bis 22 Uhr, Montag Ruhetag

Weingut Paul Schumacher

Das Weingut Paul Schumacher in Bad Neuenahr betreibt eine kleine Straußwirtschaft und serviert Wein und ein saisonal wechselndes Menü direkt in den Weinbergen. Von dem Weingut aus braucht es zu Fuß ungefähr 20 Minuten bis zur naturnahen Wein-Wiesenwirtschaft.

Adresse: Marienthaler Straße 6, 53474 Bad Neuenahr Ahrweiler

Kontakt: ps-info@weingut-ps.de, Tel. 0177 7534225

Öffnungszeiten: 22. Juli bis 30. Oktober: Freitag bis Sonntag ab 12 Uhr

Waldwirtschaft Heidekönig

Mitten im Wald der Wahner Heide versteckt sich der Heidekönig. Auf einer großen Wiese, sozusagen mitten im blühenden Garten, finden Gäste auf der Speisekarte der Wirtschaft vor allem Flammkuchen und selbst gebackene Kuchen. Auf der Webseite des Heidekönigs finden Sie Aktuelles zu den Öffnungszeiten, die wetterabhängig sind.

Adresse: Mauspfad 3, 53842 Troisdorf

Kontakt: welcome@der-heidekoenig.de, Tel. 02241 1453150

Öffnungszeiten: im Sommer Mittwoch bis Sonntag von 11.30 bis 19 Uhr

Das anno17

Das Restaurant anno17 liegt in den alten Abteistuben des Klosters auf dem Siegburger Michaelsberg. Von der Terrasse aus bietet sich im Sommer ein weiter Ausblick. Auf der Speisekarte finden sich neben wechselnden Speisen auch kleinere Snacks im Stil eines Bistros.

Adresse: Bergstraße 26, 53721 Siegburg

Kontakt: info@anno17.de

Öffnungszeiten: Dienstag bis Samstag 15 bis 22 Uhr, Sonn- und Feiertage 12 bis 20 Uhr

Der Weingarten des Gut Sülz

Der Gastgarten des Gut Sülz in Königswinter ist eine Mischung aus Bier- und Weingarten und liegt direkt an den Oberdollendorfer Weinbergen. Es gibt eine kleine Auswahl an Speisen, eine große Auswahl an Wein und den Blick auf das Siebengebirge.

Adresse: Bachstraße 157, 53639 Königswinter

Kontakt: gut-suelz.de

Öffnungszeiten: Mittwoch bis Freitag 16 bis 21 Uhr, Samstag und Sonntag 12 bis 21 Uhr

Lokale und Restaurants in der Stadt:

Italienische Milanobar

Die Milanobar bringt italienisches Flair direkt nach Siegburg. Auf der Speisekarte stehen Pizzen und andere italienische Spezialitäten. Beim Essen unter den Sonnenschirmen auf der begrünten Terrasse kommt Urlaubsstimmung auf.

Adresse: Markt 30, 53721 Siegburg

Kontakt: info@ristorante-milanobar.de, Tel. 02241 2419217

Öffnungszeiten: täglich von 11.30 bis 23 Uhr

Der Schaumburger Hof

Am Schaumburger Hof in Bonn befindet sich nicht nur ein Restaurant, sondern auch ein Biergarten direkt am Rheinufer. Im Restaurant werden besonders traditionelle Gerichte serviert und es gibt eine große Auswahl an Kuchen.

Adresse: Am Schaumburger Hof 10, 53175 Bonn

Kontakt: Tel. 0228 956 3529

Öffnungszeiten: Dienstag bis Sonntag 12 bis 22 Uhr, Montag Ruhetag

Restaurant Die Glocke

Das Restaurant Die Glocke in Sankt Augustin begrüßt seine Gäste mit einer saisonal angepassten Speisekarte, Sonderkarten und der Möglichkeit zum Brunch. Der Innenhof, der eine grüne Teichlandschaft samt Koi-Teich beherbergt, bietet sich an warmen Tag für einen Besuch an. Nähere Informationen zu den Sonderkarten und Brunchzeiten finden sich hier.

Adresse: Kölnstraße 170, 53757 Sankt Augustin-Hangelar

Kontakt: Tel. 02241 921880

Öffnungszeiten: Montag, Mittwoch bis Samstag: 18 bis 21 Uhr, Sonntag 10 bis 14 Uhr und 18 bis 21 Uhr, Dienstag Ruhetag

Das Bistro Schaarschmidt

Der Hof des Bistro Schaarschmidt ist eine kleine grüne Oase mitten in der Stadt in Bad Godesberg, gut geeignet, um im Sommer der stickigen Stadtluft zu entkommen. Ursprünglich leitete der 2019 verstorbene Sternekoch Mike Schaarschmidt das kleine Bistro, dessen Familie das Lokal nun weiterführt.

Adresse: Hohenzollernstraße 68, 53173 Bonn

Kontakt: info@bistroschaarschmidt.de, Tel. 0228 3509146

Öffnungszeiten: Dienstag bis Samstag: 12 bis 15 Uhr, 18 bis 22 Uhr, Montag und Sonntag Ruhetag

Restaurant El Dorado

Das spanische Restaurant El Dorado in Duisdorf hat eine sonnige Terrasse mit Panoramablick über Bonn zu bieten. Außerdem gibt es zahlreiche iberische Spezialitäten und Tapas. Für die Weinkarte erhielt das Restaurant bereits eine Auszeichnung. Das Restaurant bittet um frühzeitige Reservierungen, mehr Informationen dazu auf der Webseite.

Adresse: Wesselheideweg 59, 53123 Bonn

Kontakt: Tel. 0228 2499966, WhatsApp Nachricht/SMS an 0176 38242869

Öffnungszeiten: Dienstag bis Donnerstag 17.30 bis 22 Uhr, Freitag und Samstag 17.30 bis 22.30 Uhr, Sonntag und Montag Ruhetag

Restaurant Godesburg

Eine weitere Gastronomie mit Ausblick: Über Bad Godesberg erheben sich die historischen Mauern der Godesburg. Sie beherbergen das Restaurant Godesburg, das durch die alten Gemäuer ein ganz besonderes Ambiente bekommt. Für laue Sommerabende bietet sich die Terrasse mit Aussicht an.

Adresse: Auf dem Godesberg 5, 53177 Bonn

Kontakt: restaurant@godesburg-bonn.de, Tel. 0228 38678890

Öffnungszeiten: Donnerstag bis Samstag 12 bis 21 Uhr, Sonntag 11 bis 16 Uhr

Die Rohmühle

Das Restaurant Rohmühle befindet sich am Bonner Bogen direkt am Rhein, in Nachbarschaft zum Kameha Grand Hotel. Die Speisekarte ist vielfältig und bietet alles von Frühstücksangeboten über Snacks bis hin zu großen Gerichten und veganen Speisen. Ursprünglich Teil einer Zementfabrik ist die Rohmühle eine ungewöhnliche Location. Sie besitzt eine weiträumige Terrasse mit Rheinblick. Reservierungen werden nur über ein Reservierungsformular auf der Webseite entgegengenommen.

Adresse: Rheinwerkallee 3, 53227 Bonn

Kontakt: info@rohmuehle.com, Tel. 0228 4100707

Öffnungszeiten: Montag bis Samstag 10 bis 23 Uhr, Sonn- und Feiertage 9.30 bis 23 Uhr

Es handelt sich hierbei um eine beliebige Auflistung von Lokalen in Bonn und der Region, die keinen Anspruch auf Vollständigkeit hat oder objektiven Kriterien gefolgt wäre. Es handelt sich ebenfalls nicht um eine Rangfolge. Die Reihenfolge ist willkürlich. Haben Sie Ergänzungen zu unserer Auflistung? Schreiben Sie uns einfach eine E-Mail an online@ga.de.

