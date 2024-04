Im ehemaligen „Lichtblick“ Moby‘s Bar hat neu in der Bonner Altstadt eröffnet

Der Name Moby‘s Bar ist dabei als Hommage an Moby‘s Café in Rouen (Normandie) zu verstehen – dort fing Fanny Delaune im Alter von 17 Jahren an, in der Gastronomie zu jobben: „Das sind die Menschen, die mich richtig animiert haben.“ Für ihr neues Lokal gibt sie das Motto aus: „Wohlfühlen und willkommen sein, egal zu welcher Uhrzeit.“