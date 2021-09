Graurheindorfer Fährpavillon : Nordsee-Gefühl in der Graubi Bar an der Mondorfer Fähre

Nordsee-Gefühl in der Graubi Bar an der Mondorfer Fähre

Am Fährpavillon: Tom Rieck und Anja Handschel von der Graubi Bar. Foto: Horst Müller

Bonn Wilfried Dung betreibt in Bonn-Beuel bereits die Rheinlust und in Mondorf das Rheingold. Dieses Jahr hat er auch die Gastronomie im Graurheindorfer Fährpavillon übernommen. Die Graubi Bar eröffnete im Mai.

Nachdem Wilfried Dung, Chef der Rheinlust in Beuel und des Rheingold in Mondorf, auch die Gastronomie im Graurheindorfer Fährpavillon übernommen hatte, wurde erst einmal zwei Monate lang renoviert. Wiedereröffnung unter dem neuen Namen „Graubi Bar“ war Ende Mai, doch ein wesentlicher Umbau steht noch aus – die Fensterfront zum Rhein soll in den nächsten Wochen noch durch gläserne Schiebetüren ersetzt werden.