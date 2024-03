GA gelistet Hier können Sie zu Ostern in Bonn und der Region brunchen

Besonders familienfreundlich ist das Ostertreffen in Lohmar und in der Eifel auf dem Krewelshof. In der Eifel können Kinder bereits am Ostersamstag während des Brunches nach bunten Eiern suchen. An Ostersonntag und -montag kann dann auf beiden Höfen gebruncht und gesucht werden. Neben dem Frühstücksbuffet mit Kaffee, Saft und Willkommenssekt kann auch ein XXXL-Schoko-Goldhase gefunden werden.