Frisch entdeckt : Pastarotti im Tennisclub

Röttgen Paolo Granatella und seine Frau Antje haben die Gastronomie im Tennisclub Röttgen als „Pastarotti“ neu eröffnet.

Paolo Granatella ist in der Bonner Gastroszene ein bekannter und geschätzter Name. So führte der gebürtige Sizilianer etwa von 1994 bis 2014 in Duisdorf die Fattoria di Paolo und von 2014 bis 2020 das Pastarotti auf dem Brüser Berg. Jetzt haben Paolo und seine Frau Antje die (auch für Nichtmitglieder geöffnete) Gastronomie im Tennisclub Röttgen übernommen, gleichfalls unter dem Namen Pastarotti.