Kurz mal weg Weinfestival und Brunnenfest: Fünf Tipps für Ausflüge

60 Tage, 20 Veranstaltungen: Die Stadt Koblenz eröffnet an diesem Wochenende ihr drittes Weinfestival, das erneut in einem größeren Rahmen stattfindet. Man möchte die Weinkultur der Region präsentieren. 2023 kamen 25.000 Besucher und verkosteten 10.000 Flaschen, alkoholfreie Varianten inklusive. Auch das aktuelle Programm setzt auf Vielfalt und Mobilität: Bei der „Vinothek on Tour“ werden die zehn Festivalweine in den Stadtteilen (u.a. 17.5. in Horchheim) verkostet. Eine mobile Weinbar serviert vor der Rhein-Mosel-Halle edle Tropfen zur Blauen Stunde. Bei der Tour „Wein on the Water“ (18.5.; 1.6.) geht es aufs Schiff. Und am Deutschen Eck trifft Wein auf coole Sounds beim Festival „Electronic Wine“ (14./15.6.).