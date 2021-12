Frisch entdeckt : Das Restaurant „Different“ wird Nachfolger des GinYuu in Bonn

Das Restaurant „Different“ wird Nachfolger des GinYuu in Bonn

Amerikanisches Streetfood und klassische italienische Küche: Chefkoch Younes Hamil (l.) und Gastgeber Massoud Shabani im Restaurant Different Foto: Horst Müller

Bonn Das Restaurant „Different“ feiert seine Neueröffnung an der Ollenhauerstraße in Bonn - mit einem Konzept, das sich von der umliegenden Gastronomie abheben soll.

Wechsel im alten Bonner Regierungsviertel: Im früheren GinYuu an der Ollenhauerstraße hat nach fast sechs Monaten Umbau ein neues Restaurant mit dem Namen Different eröffnet. Inhaber Massoud Shabani über das Konzept: „Wir sind anders als die übrige Gastronomie in der Gegend und bieten unseren Gästen eine Kombination aus amerikanischem Streetfood und klassischer italienischer Küche.“