Komplett renoviert : Alles neu im Hanedan in der Bonner Nordstadt

Alles neu im Hanedan in der Bonner Nordstadt

Bonn Im mediterranen Restaurant Hanedan in der Bonner Nordstadt hat sich in den vergangenen Monaten viel getan. Inhaber Tahir Celik hat das Restaurant komplett renoviert. Wir stellen das Hanedan und sein Angebot vor.

Ha­ne­dan be­deu­tet in der tür­ki­schen Spra­che so viel wie Dy­nas­tie oder Fürs­ten­haus. Ein pas­sen­der Na­me für das me­di­ter­ra­ne Re­stau­rant im Bon­ner Nor­den, das nach 19 Mo­na­ten Um­bau jetzt in ge­ra­de­zu fürst­li­chem Am­bi­en­te er­strahlt.