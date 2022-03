Was bietet das Re­stau­rant Rhein­ge­nuss in Nie­der­dol­len­dorf?

Niederdollendorf Vor einem Jahrzehnt hatten die Eltern von Annika Pinter das Restaurant Rheingenuss in Niederdollendorf eröffnet. Nun hat Pinter die beliebte Adresse zusammen mit ihrem Schwager Daniel Fischer übernommen. Was bietet das Restaurant?

Seine Ausbildung zum Koch absolvierte Fischer im Rheinhotel Dreesen und arbeitete danach in Obergurgl (Tirol) und in Saint-Tropez. Weitere Bonner Stationen: das Oliveto im Hotel Königshof, die Remise und der Elefant in der Bonner Sternstraße. Die gelernte Restaurantfachfrau Pinter hat bisher in elterlichen Betrieben gearbeitet, so etwa im Schaumburger Hof.