Heilige Rippchen Das Restaurant „Rib me!“ wird zum „St. Ribs“

„Die Wahl des neuen Namens spiegelt unsere tiefe Hingabe für herausragende gastronomische Erlebnisse wider, insbesondere in Bezug auf erstklassige Rippchen“, erläutert Max Schlereth, Inhaber der Living Hotels. „Wir wollten nicht nur in Sachen Zubereitung und Service etwas Besonderes sein, sondern den Rippchen tatsächlich einen Tempel bauen. Der Name St. Ribs kommuniziert dabei auf den Punkt und mit einem freundlichen Augenzwinkern alles, was wir sind und was wir können.“ Mari Ibabao ist weiterhin der Küchenchef, als Restaurantleiter fungiert inzwischen Lars Neutschel als Nachfolger von Joao Da Silva.