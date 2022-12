Essen in der City : Das sind die besten Restaurants in der Bonner Innenstadt

Bonn Wer in Bonn essen gehen möchte, hat besonders im Zentrum der Stadt zahlreiche Restaurants zur Auswahl. Ein Überblick über die besten Angebote.

Die Bonner Innenstadt hat zahlreiche Restaurants internationaler Küchen vorzuzeigen. Aber welche sind die Besten? Wir geben einen Überblick.

In welchen Restaurants in Bonn gibt es günstiges Essen?

Wer in Bonn leckeres Essen für wenig Geld genießen möchte, wird auch im Zentrum der Stadt fündig. Ob deutsche Küche, mediterran oder asiatisch: Das Angebot ist vielfältig. Gutes Essen kann sowohl günstig als auch gesund sein. Das beweist zum Beispiel das Mandu in der Nähe der Universität. Auf der Speisekarte werden preisbewussten Feinschmeckern Klassiker der koreanischen Küche geboten.

Wo gibt es in Bonn einen guten Mittagstisch?

Ob in der täglichen Mittagspause oder während des Shoppingtrips in Bonn: Ein guter Mittagstisch ist Gold wert. Mitten in der Stadt ist die Auswahl groß. Doch wo ist das Menü am besten?

Das La Cigale im Weinhaus Jacobs an der Friedrichstraße bietet eine wöchentlich wechselnde Mittagskarte. Hier kann der Gast sich auf Spezialitäten der französischen Küche freuen. Das ist zwar nicht ganz billig, doch der Besuch lohnt sich.

Wer Deutsche Küche bevorzugt, ist im Wirtshaus Salvator am Martinsbrunnen gut aufgehoben. Von 11.30 bis 22 Uhr gibt es im Gasthaus gutbürgerliche Gerichte wie Weißwürste „Münchner Art“, Bauernschnitzel oder Apfelstrudel.

Tapas, Paella, Wein und mehr gibt es bei „Der Spanier“ mitten in Bonn auf der Bornheimer Straße. Mittags Bistro und Geschäft in einem, verwandelt er sich am Abend in ein kleines Restaurant. Einen Überblick über Restaurants mit Mittagstischen gibt es in unserem Artikel.

In welchen Restaurants in Bonn kann man auch mit Kindern entspannt essen?

Mit kleineren Kindern essen zu gehen, ist für Eltern oft keine entspannte Angelegenheit. Doch in Bonns Mitte gibt es auch einige Restaurants, die ein Menü für Kinder in der Speisekarte haben. In Mayras Wohnzimmer in Beuel wird Familien einiges geboten: im obersten Stock des Cafés befindet sich ein großes Spielzimmer. Eltern steht außerdem ein Wickeltisch zur Verfügung. Jeden Samstag und Sonntag gibt es von 9 bis 13 Uhr ein Frühstücksbüffet mit Kinderbetreuung.

Das Brauhaus Bönnsch bietet in gemütlichem Ambiente nicht nur deftige Klassiker und kulinarische Spezialitäten aus Bonn. Kinder bis 14 Jahre bekommen zu Würstchen, Schnitzel oder Fischstäbchen mit Beilagen im Gasthaus noch ein Vanilleeis als Dessert. Hier ist unser Überblick über die kinderfreundlichsten Cafés in Bonn und der Region.

Welche Burger-Restaurants gibt es in Bonn?

Welche italienischen Restaurants sind in der Bonner Innenstadt zu empfehlen?

Wer Pizzeria sagt, muss in Bonn auch Tuscolo sagen. Das Restaurant betreibt neben der Filiale in der Bonner Altstadt eine weitere Pizzeria in Bonn sowie eine in Siegburg. Hier wird Leckeres aus der mediterranen Küche geboten. Besonders abends sollte wegen des großen Andrangs ein Tisch reserviert werden.

Das Ristorante Oliveto im Ameron-Hotel Königshof bietet einen direkten Blick auf den Rhein. Gastronomisch ist das Oliveto Spitzenklasse: 14 Gault-Millau-Punkte sprechen für sich. Für echte Feinschmecker ist auch das Il Punto in der Lennéstraße eine gute Adresse. Besucher können sich auf einen stilvollen Abend in gemütlicher Atmosphäre freuen. Eine Reservierung ist auch online möglich. Noch mehr echt italienische Ristorantes gibt es in unserer Übersicht.

Welche chinesischen Restaurants gibt es in Bonn?

Gibt es auch japanische Restaurants und Sushi-Restaurants im Zentrum von Bonn?

Auch Liebhaber von Sushi und Co. kommen auf ihre Kosten. Die Kultkette Okinii ist in Nordrhein-Westfalen nun fünf Mal vertreten. Zur Eröffnung 2018 gab es einen wahren Promi-Auflauf. Eine Reservierung ist vor allem am Abend sowie am Wochenende unbedingt ratsam und auch online möglich. Das Osaka auf der Sandkaule in Bonn bietet eine ausführliche Auswahl an Sushi, Sashimi und Tempura an. Das Makiman an der Sterntorbrücke bietet japanische und koreanische Küche an. Das Ichiban gibt es als Noodlebar an der Brüdergasse und als Sushibar an der Stockenstraße. Außerdem sind diese Restaurants einen Besuch wert.

Welche griechischen Restaurants im Zentrum von Bonn sind am besten?

Die griechische Küche bietet mehr als nur Gyros und Moussaka. Wer einen Abend wie in Griechenland verbringen will, ist im Restaurant Olive an der Brüdergasse in Bonn gut aufgehoben. Auch das Delphi an der Kapuzinerstraße bietet authentisches Flair.

Welche indischen Restaurants gibt es im Bonner Zentrum?

Wer ein Restaurant mit indischer Küche sucht, hat im Herzen Bonns die Qual der Wahl. An der Heerstraße lädt Mogul täglich zu authentischen indischen und pakistanischen Gerichten ein. Das Restaurant ist jeden Abend von 17.30 bis 23 Uhr geöffnet. Bei Taj India an der Kölnstraße gibt es nicht nur indische, sondern auch italienische Küche. Und im Taste of India können Gäste nordindischen Spezialitäten unter Bambusdächern genießen. Einen Überblick über die indischen Restaurants in Bonn gibt es hier.

Wo gibt es vegetarische und vegane Restaurants in Bonn?

Immer mehr Restaurants bieten auch vegetarische und vegane Gerichte an. Dass gutes Essen ohne tierische Produkte auskommt, beweist das Cassius Garten an der Maximilianstraße seit nunmehr über 30 Jahren. Auch im Ananda an der Acherstraße gibt es gesundes und leckeres vegetarisches und veganes Essen. Das Café von&zu am Bonner Talweg bietet für Veganer eine große Auswahl an Pizzen und Currys. Eine Übersicht über die beliebtesten veganen und vegetarischen Restaurants gibt es in unserem Artikel.

(ga)