Essen in der City Das sind die besten Restaurants in der Bonner Innenstadt

Auch Liebhaber von Sushi und Co. kommen auf ihre Kosten. Die Kultkette Okinii ist in Nordrhein-Westfalen fünf Mal vertreten. Eine Reservierung ist vor allem am Abend sowie am Wochenende unbedingt ratsam und auch online möglich. Das Osaka in der Sandkaule in Bonn bietet eine Auswahl an Sushi, Sashimi und Tempura an. Das Makiman an der Sterntorbrücke bietet japanische und koreanische Küche an. Das Ichiban gibt es als Noodlebar in der Brüdergasse und als Sushibar an der Stockenstraße. Außerdem sind diese Sushi-Restaurants einen Besuch wert.