GA gelistet : In diesen Restaurants gibt es rheinische Küche und Hausmannskost

Königsberger Klopse, Bratkartoffeln und Siebengebirgs-Wild-Currywurst bietet das Haus im Turm in Königswinter an. Foto: Horst Müller

Bonn/Region „Himmel un Äd“, „Halve Hahn“ und dicke Bohnen: Die rheinische Küche ist vielfältig. Einige Restaurants in Bonn und der Region haben sich der rheinischen Kochkunst verschrieben. Wer auf deftige Hausmannskost schwört, wird in unserer Liste fündig.

Restaurants in Bonn

Bastei

Im Stiefel

Regionale Spezialitäten für den großen und kleinen Hunger sowie saisonal wechselnde Angebote bietet das Gasthaus Im Stiefel an. So dürfen auf der Speisekarte „Beethovens Laiberl“, hausgemachte Gulaschsuppe sowie „Himmel un Äd“ nicht fehlen.

Schaumburger Hof

Em Höttche

Gesindehaus

Restaurant Sudhaus

Das Sudhaus verbindet in seiner Küche Regionalität mit modernen Einflüssen von Essgewohnheiten der übrigen Welt. So bekommen die Gäste immer wieder überraschende kulinarische Kreationen. Auf frische Zutaten aus der Region setzt das Restaurant dabei.

Brauhaus Bönnsch

Drachenburg

Restaurants im Rhein-Sieg-Kreis und Kreis Ahrweiler

Gasthaus Otto

Einkehrhaus Waidmannsruh

Direkt an der Außenstelle des Standesamtes Königswinter liegt das Einkehrhaus Waidmannsruh. Die Waldwirtschaft mit Sprossenfenstern und grünen Läden erinnert an Grimms Märchen. Die Kulinarik ist von Tradition und Innovation geprägt. Original-Beefer, frisches Lachssteak auf Salat, Zwiebelrostbraten, Flammkuchen aus dem Steinofen und Sauerbraten mit Klößen dürfen auf der Speisekarte nicht fehlen. Gekocht wird ausschließlich mit regionalen und saisonalen Zutaten.

Brauhaus Rheinbach

Hennefer Wirtshaus

Anna Seibert

Mitten in der Rheinbacher Altstadt liegt das Restaurant mit 50 Sitzplätzen in einem Fachwerkhaus aus dem 18. Jahrhundert. Das Restaurant, betrieben von Benedikt Frechen, trägt den Namen seiner Großmutter, die ihm die Liebe zum Kochen und gutem Essen bereits in Kindertagen vermittelte. So fließen die alten Rezepte seiner Großmutter in die Findung neuer Gerichte ein.