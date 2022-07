Frisch entdeckt : Röstburg in Siegburg

Mix aus urbaner und persönlicher Atmosphäre: Robert Gerstner und Mitarbeiterin Linda in der neuen Röstburg. Foto: Horst Müller

Die Bonner kennen Robert Gerstner noch als Chef des Sous-vide-Restaurants Vaku in Kessenich. Das ist Geschichte. Vor kurzem hat der Gastronom in Siegburg das frühere Cofi Loco an der Wilhelmstraße, in der Nähe des ICE-Bahnhofs, übernommen – und unter dem Namen Röstburg neu eröffnet.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Geblieben sind die Kaffee- und Espresso-Röstungen von Cofi Loco. „Mein Schwiegervater war hier schon jahrelang Stammgast und gab mir Bescheid, dass ein Nachfolger gesucht wird“, erläutert Gerstner den Hintergrund. „Wir haben hier einen tollen Mix aus urbaner, internationaler und persönlicher Atmosphäre.“

Der Gastraum besticht durch grün marmorierte Säulen, eine hohe Stuckdecke, einen wuchtigen Trommelröster, historische Kaffeedosen, ein weißes Kaufmannsladen-Holzregal und eine Theke, die mit rustikalen Holzplanken verkleidet ist. Auf den Barhockern, Stühlen und bunten Polstersesseln finden 28 Gäste Platz, ebenfalls 28 Plätze zählt die Terrasse.

Die Kaffeespezialitäten werden in einer italienischen Siebträgermaschine von Faema zubereitet (Filterkaffee 3,20 Euro, Café crème 3,60 Euro, Cappuccino 3,90 Euro). Ohne Aufpreis können milchhaltige Heißgetränke alternativ auch mit Soja-, Hafer- oder laktosefreier Milch bestellt werden. Zu den alkoholischen Getränken gehören etwa Schreckenskammer Kölsch (0,33l für 3,50 Euro), Aperol Spritz (7,50 Euro) und auch der Grauburgunder von Dackermann (Rheinhessen) im 0,2-Liter-Glas für 6,90 Euro.

Sämtliche Kuchen und Torten stammen von der Kuchenmanufaktur aus Sankt Augustin, z. B. Baileys Buttercrèmetorte, American Cheesecake, Kirschstreusel oder Aprikose-Crème-fraîche-Torte (Stück jeweils 4,50 Euro). Zu den Frühstücksvarianten zählen etwa der französische Klassiker (Croissant, Butter, Marmelade) für 3,90 Euro, Porridge mit diversen Toppings zur Wahl (3,40 Euro) und der Frühstücksteller (u. a. mit zwei Brötchen, Aufschnitt, Marmelade, Ei) für 9,90 Euro. „Wir werden demnächst das Kuchenangebot noch vergrößern und auch einen Mittagstisch anbieten“, sagt Robert Gerstner.

In der Röstburg sind ferner die beliebten Cofi Bottles erhältlich: geröstete Bohnen vakuumverpackt in einer Glasflasche, nachhaltig mit Pfandsystem. Für 11,99 Euro (zuzüglich 15 Cent Pfand) gibt es 380 Gramm Kaffeebohnen beziehungsweise 360 Gramm Espressobohnen.

Zwei Veranstaltungsräume schließen sich im hinteren Bereich an, beide verfügen über eigene Toiletten und separate Ausgänge: In der Alten Rösterei mit Soundsystem, Theke und Lichtanlage können Partys gefeiert werden, während im historischen Spiegelsaal der Schwerpunkt auf Hochzeiten, Familienfeiern und Firmenevents liegen soll.

Gerstner plant künftig zudem Lesungen, kleine Konzerte und verschiedene Kulturveranstaltungen.