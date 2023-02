Gastronomie : Tipps für romantische Restaurants in Bonn und der Region

Am 14. Februar ist Valentinstag. Foto: Christian Charisius

Bonn Was gibt es Romantischeres als ein gutes Essen zu zweit? Sechs Empfehlungen für Restaurants mit besonderer Atmosphäre in Bonn und der Region.

Liebe geht durch den Magen, heißt es. Und dabei geht es eigentlich gar nicht so sehr ums gute Essen, sondern eher um das wohlige Kribbeln im Bauch als Symptom rosaroter Verliebtheit. Schmetterlinge im Bauch, wie nicht nur Herbert Grönemeyer sie nennt. Aber auf Dauer lebt es sich doch nicht nur von Luft und Liebe allein. Dann ist es Zeit für ein romantisches Dinner bei Kerzenschein - nicht nur, aber auch am Valentinstag. Wir haben Restaurants in Bonn und der Region zusammengestellt, die sich für einen stimmungsvollen Abend mit der Angebeteten oder dem Liebsten eignen. Und wer dabei so richtig in Stimmung kommt, kann den romantischen Rahmen auch gleich für einen Heiratsantrag nutzen oder Liebesschwüre bekräftigen...

Ristorante Forissimo: Auch wenn das eigens auf der Homepage angebotene „Menü der Liebenden“ für den Valentinstag vielleicht schon ausgebucht sein sollte, lohnt es sich, einen Tisch im Bonner Ristorante Forissimo für einen anderen besonderen Abend zu zweit zu reservieren. Patron Giorgio Guerini und sein Team tischen in einem lichten Raum im früheren Regierungsviertel verfeinerte italienische Küche auf: Zuppa di Pesce oder Burrata al Tartuffo, Taglierini Casa, Jakobsmuscheln mit Erbsen-Minz-Püree oder Bollito di Vitello. Und zum Abschluss Amarena-Kirsch-Tiramisu oder Amaretto Zabaglione. Es lohnt sich, ohne Auto zu kommen, denn die Weinpreise sind gastfreundlich kalkuliert. Und im Sommer lockt die idyllische Terrasse hinter dem Haus.

Ristorante Forissimo, Kurt-Schumacher-Str. 18-20, 53113 Bonn, Telefon 0228-2897700, E-Mail: forissimo@t-online.de, ristorante-forissimo.de; Öffnungszeiten: Dienstag - Samstag von 17.30 - 23.00 Uhr, Küche bis 22 Uhr

Eine Innenansicht des Ristorante Forissimo an der Kurt-Schumacher-Straße in Bonn. Foto: Ristorante Forissimo

Gasthaus Scheiderhöhe: Was gibt es romantischeres als eine kleine Landpartie mit köstlichem Essen? Das Gasthaus Scheiderhöhe in Lohmar ist dafür ein passendes Ziel. Vom beschaulichen Fachwerkrestaurant auf der Höhe lassen sich spektakuläre Sonnenuntergänge bestaunen. Auch was Daniel Lengsfeld an Speisen aus regionalen Zutaten auf den Teller bringt, lässt keine Wünsche offen: auf Salz gebackene Rote Beete vom Biohof Bursch, Krautwickel mit Kartoffel-Quark-Füllung, Skrei-Filet mit Rauchfischkrokette oder Winterliches Frikassee vom Weidehuhn. Desserts wie Mandarinen-Sorbet mit Wodka oder Krapfen mit Vanille-Creme und Waldheidelbeeren sind eine Sünde wert - die gut sortierte Weinkarte ebenfalls. Wer will, kann im schönen Saal auch gleich die Hochzeit planen.

Gasthaus Scheiderhöhe, Scheiderhöher Straße 49, 53797 Lohmar, Telefon 02246/18892, E-Mail: info@gasthaus-scheiderhoehe.de, www.gasthaus-scheiderhoehe.de, Öffnungszeiten: Donnerstag – Samstag 18 – 22 Uhr, Sonntag 12.30 – 14.30 und 17 - 21 Uhr.

Restaurant Deutschlandreise: Die deutsche Küche ist sicher nicht die erste, die man mit einem romantischen Abendessen in Verbindung bringt. Das Team des Restaurants Deutschlandreise in Bad Godesberg hat es sich zur Aufgabe gemacht, diese und andere Annahmen zu widerlegen. Dabei setzt es auf Abwechslung: Alle sechs Wochen kommen Spezialitäten aus einer anderen Region Deutschlands auf die kompakte Karte – vom Allgäu im Süden bis zu Ostfriesland im Norden. Gekocht wird mit Produkten von lokalen Produzenten. Die Liste der Lieferanten teilt das Restaurant auf seiner Internetseite mit. Auch die angebotenen Weine und Biere stammen aus der bekochten Region. Für ein romantisches Abendessen eignet sich das Restaurant nicht nur wegen der angebotenen Gerichte. Der Gastraum mit hoher Decke und angeschlossener offener Küche ist familiär. Im Sommer kann man auf dem Hof Platz nehmen.

Restaurant Deutschlandreise, Paul-Kemp-Straße 9, 53173 Bonn, Telefon 0228/84250277, E-Mail deutschlandreisebonn@gmail.com, deutschlandreise-bonn.de, Öffnungszeiten: Mittwoch - Samstag 18 - 22 Uhr, Sonntag 13 - 22 Uhr.

Martina Kuhnert vom Restaurant Deutschlandreise in Bad Godesberg. Foto: Horst Müller

Redüttchen: Schon die Adresse verspricht Glanz und Glamour: Kurfürstenallee – Ecke Kurpark. Dort liegt das sogenannte Redüttchen, der kleine Ableger der kurfürstlichen Bad Godesberger Redoute. 1790 bis 1792 wurde das schmucke Fachwerkhaus von den Architekten Michael Laydel & Sohn im Auftrag des Kurfürsten Max Franz errichtet und als Gärtnerhäuschen genutzt. Davon ist heute nichts mehr zu sehen. Stattdessen können Verliebte (und alle anderen natürlich auch) hier heute Platz auf dunkelgrün-gepolsterten Sitzbänken nehmen und sich bei schummrigen Licht tief in die Augen schauen. Wem das zu langweilig wird, der kann seinen Blick natürlich auch mal vom Partner abwenden und den Blick durch die großen Flügelfenster auf den kleinen Vorplatz der Redoute, das abendliche Godesberg oder den Kurpark mit altem Baumbestand schweifen lassen. Kulinarische Highlights servieren Küchenchef Matthias Pietsch, Christoph von Borries und ihr Team dem Gast hier à la carte oder als Drei-, Vier-, Fünf- oder Sechsgang-Menü – jeweils inklusive einer kleinen Überraschung, dem sogenannten Zwischenspiel. Ob vegetarisch, Fleisch oder Fisch: Hier ist für alle Amor-Getroffenen etwas dabei. Nach geflämmtem Wildlachs oder Eifler Hirsch lockt aktuell ein Pecannuss-Eis mit Lebkuchen, Hibiskus und Chicorée als ebenso süßer wie raffinierter Abschluss.

Redüttchen, Kurfürstenallee 1, 53177 Bonn, Telefon 0228/68898840, E-Mail willkommen@reduettchen.de, reduettchen.de, Öffnungszeiten: Dienstag bis Samstag ab 18 Uhr.

Italiani: Der Name sagt es: Das Italiani hat sich der Küche des deutschen Sehnsuchtslands Nummer eins verschrieben, genauer der Region Apulien. Auf der Karte des Restaurants an der Oper stehen Klassiker wie Pizza, Lasagne und Pasta, die modern interpretiert werden. So gibt es Pizza mit geräuchertem Lachs in Teriyakisauce mit Sesam und Mango-Burrata. Auch eine Auswahl an veganen Gerichten wird angeboten. Die Einrichtung hat mit altbekannten italienischen Lokalen wenig gemein. Die Räume sind individuell und modern gestaltet, sodass sich auch jüngere Paare dort wohlfühlen dürften. Und wer nach Dolci und Kaffee noch einen Spaziergang am Rhein unternehmen möchte, geht einfach die Rheingasse hinunter.

Italiani, Rheingasse 14, 53113 Bonn, Telefon 0228/52260370, E-Mail info@italiani-bonn.de, italiani-bonn.de, Öffnungszeiten: Dienstag bis Samstag 17 – 23 Uhr.

Restaurant Rolandsbogen: Welcher Ort in der Region ist stärker mit Liebe, lebenslanger Treue und dauerhafter Hingabe verbunden als der Rolandsbogen? Schließlich hatte hier der sagenhafte Ritter Roland seine Klause, von der er seine geliebte Hildegunde stets im Blick hatte. Die erfüllte unten auf der Rheininsel Nonnenwerth im Kloster ihr ewiges Gelübde, das sie nach der fälschlichen Nachricht vom Tod Rolands abgelegt hatte. Auch wenn Liebende keinen so tragischen und entsagungsreichen Verlauf ihrer Beziehung planen, können sie im Restaurant Rolandsbogen romantisch tafeln. Den äußeren Rahmen bildet der Rolandsbogen hoch über dem Rhein, letztes Überbleibsel der mittelalterlichen Burg Rolandseck, und der grandiose Blick ins Rheintal und das Siebengebirge auf dem gegenüberliegenden Flussufer. Die Küche serviert den Verliebten Klassiker mit Qualitätsanspruch: Als Vorspeise zum Beispiel ein Rote-Beete-Risotto oder Ziegenkäsegratin an Dattelkaramell, als Hauptgerichte stehen Sauerbraten, Tafelspitz und Ochsenbacke auf der Karte. Zum Dessert gibt’s Kaiserschmarrn oder ein Schoko-Orangen-Maracuja-Trifle. Paare, die über das Stadium akuter Verliebtheit schon hinaus sind, können im Trauzimmer unterhalb des Restaurants ihren Bund fürs Leben übrigens dauerhaft besiegeln.

Restaurant Rolandsbogen, Rolandsbogen 0, 53424 Rolandswerth, E-Mail info@rolandsbogen.de, rolandsbogen.de, Öffnungszeiten: Mittwoch - Sonntag 12 - 22 Uhr